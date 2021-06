Diesel Erasmus MC stroomt in vijver: 'Het ruikt enorm chemisch'

Een doorgedraaide dieselpomp van het Erasmus MC in Rotterdam zorgt voor een flinke verontreiniging van de vijver bij de Kunsthal. De smurrie is het water ingelopen en zorgt voor een olieachtige stank. "De lucht slaat op je keel. Ik houd mijn honden ver van het water. Het ziet er absoluut heel ongezond uit", zegt een vrouw die daar altijd haar dieren uitlaat.

Twee weken geleden ging er iets mis met een pomp die diesel uit de kelder van het Erasmus MC naar het dak transporteert. De brandstof is nodig voor de stoomketels die bovenop het ziekenhuis staan. De pomp had moeten afslaan toen er genoeg diesel was aangevoerd, maar dat gebeurde niet. De diesel stroomde over het dak en liep de regenafvoer in.

De afwatering van het Erasmus MC komt uit in de vijver tussen het ziekenhuis en de Kunsthal. Hoeveel diesel in de vijver is beland, is nog niet bekend. Maar zodra het EMC het weglekken van de diesel in de gaten kreeg, is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld dat begon met opruimwerkzaamheden.

Na een paar dagen bleken er in het riet langs de vijver bepaalde vogelsoorten te broeden. Daarop is het schoonmaken stilgelegd. Dat moet volgens de natuurbeschermingswet, zo laat de milieudienst DCMR weten. Er liggen nu absorptiematten en schermen in de vijver. Daarmee is de diesel ingedamd. De volgezogen matten worden volgens de DCMR tweemaal per week vervangen. Daardoor moet de olievlek steeds kleiner worden.

'Oranje water'

Een vrouw die bij de vijver haar honden uitlaat is verbaasd dat het opruimen van de diesel niet sneller kan. "De vijver werd helemaal oranje van het spul. Veel planten en enkele bomen kleuren al geel", zo laat ze Rijnmond weten. Ze vreest voor het leven in de vijver en de kwaliteit van het grondwater in de buurt. "De vogels in het riet zullen nu wel dood zijn. Je kunt daar echt niet zijn, zo vreselijk stinkt het er."

Het Erasmus MC spreekt van een ontzettend vervelend voorval. De pomp is gerepareerd en er is een alarmsysteem geïnstalleerd zodat eerder wordt opgemerkt wanneer het mis gaat met het oppompen van diesel. Komende donderdag is er overleg tussen het Erasmus MC, de DCMR, het Hoogheemraadschap en het gespecialiseerde bedrijf dat de verontreiniging aan het opruimen is.