Veel EK-poultjes in de war door uitschakeling Frankrijk: 'Ze dachten: ach die Zwitsertjes'

Wie is de meest fanatieke EK- of Tour-poule organisator van de regio? | Foto: Andre Weening/Orange Pictures en Rijnmond

Veel deelnemers van EK-poultjes hebben te maken met een flinke ravage in de puntentelling nadat Zwitserland gisteravond won van Frankrijk. Niet alleen in Frankrijk, maar ook in Nederland werd gevloekt, want Frankrijk is waarschijnlijk de meest voorspelde winnaar in poultjes die mensen spelen op de sportclub of op het werk.

Ook bij Rijnmond is dat niet onopgemerkt voorbijgegaan. Verslaggever Maurice Laparlière is koploper in de poule van de redactie Rijnmond, maar dat gaat flink veranderen nu Frankrijk uitgeschakeld is.

Maurice, die zelf Franse roots heeft, belde met zijn oom in Frankrijk om opheldering te vragen over hoe dit nou kon. Zijn oom Jean-Claude Laparlière zegt aan de telefoon: "Er was te veel arrogantie, teveel zelfvertrouwen. Ze dachten: ach, die Zwitsertjes. Die Zwitsers hebben tegengestribbeld en hebben gewonnen."



Tips voor poule-deelnemers

Eerder werd Maurice bijna laatste in de poule en dat wilde hij niet nog een keer. Om die reden nam hij contact op met de Nederlandse Vereniging voor Statistiek voor tips. "Die vertelden mij dat de meest voorkomende uitslagen 1-0 en 2-0 zijn. Vooral een nul komt vaak voor. Doe dus geen rare exotische uitslagen en liever geen gelijkspel."

Collega-verslaggever Dennis van Eersel gaat het poultje van Rijnmond waarschijnlijk winnen. "Ja, dat zit er dik in, maar vergis je niet: ik heb best wel een gokje genomen want ik heb België als winnaar. Daar ben ik helemaal niet zo zeker van", lacht hij. Over het prijzengeld heeft Van Eersel al wel nagedacht: "Dat zal trakteren worden en daar zullen ze bij Rijnmond wel blij mee zijn."