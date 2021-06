Alleen in veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid corona nog op risiconiveau 'ernstig'

Vorige week kleurde ook de regio Rotterdam-Rijnmond nog rood, samen met nog vier regio's. Maar Rotterdam heeft nu de stempel 'zorgelijk'. Het risiconiveau is naar beneden bijgesteld omdat het aantal coronabesmettingen blijft dalen, net als het aantal ziekenhuisopnames.



Het aantal mensen dat in onze regio positief is getest op het coronavirus is de afgelopen 24 uur bijna gehalveerd. Het RIVM registreert er 73, gisteren waren dat er nog 129. Er is niemand in het ziekenhuis opgenomen. Eén coronapatiënt, uit Rotterdam, is overleden aan de gevolgen van het virus.