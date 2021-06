Feyenoord dicht bij komst Israëlische doelman

Marciano is de beoogde opvolger van Nick Marsman, die zijn aflopende contract bij Feyenoord niet heeft verlengd. Daardoor was Feyenoord op zoek naar een nieuwe tweede doelman achter Justin Bijlow.

Ofir Marciano speelde 27 interlands voor zijn land Israël en speelde voor de clubs Ashdod in Israël, Excelsior Moeskroen in België en het Schotse Hibernian. Bij die laatste club werd zijn aflopende contract niet verlengd.

Tegenover de komst van de doelman staat het mogelijke vertrek van middenvelder Wouter Burger. Het Zwitserse FC Basel is in de markt om hem van Feyenoord over te nemen. De Rotterdammers willen een nieuwe middenvelder halen voor de nummer 6 positie, zeker nu eerder ook Jordy Wehrmann is vertrokken naar FC Lüzern.

Transfersoap rondom Steven Berghuis

Op social media is er al veel te doen over het aanstaande vertrek van Steven Berghuis. Dat de aanvoerder Feyenoord zal verlaten is al zeker. Hij heeft de groepsapp van de spelersgroep al verlaten, zoals bleek uit een op internet gelekt screenshot.

Voor afgelopen weekend heeft technisch directeur Marc Overmars van Ajax zich bij Feyenoord gemeld voor de rechtsbuiten. Tot een akkoord is het vooralsnog niet gekomen, maar bronnen binnen de Rotterdamse club melden dat dit in de komende dagen snel het geval kan zijn. De kans op de meest pikante transfer rondom Feyenoord in jaren blijft daarmee levensgroot.