Het weer van vandaag: een wat druilerige dag

Vandaag is het bewolkt en valt er af en toe wat regen. Grote hoeveelheden hemelwater worden niet verwacht, maar het kan soms wat druilerig aan doen. De temperatuur weet met moeite nog op te lopen naar maximaal 16 of 17 graden. Daarbij staat er een matige tot soms vrij krachtige noordwestenwind.

Vanavond is het bewolkt en valt er af en toe nog wat regen. Vannacht is het overwegend droog, maar blijft het wel overal bewolkt. De temperatuur ligt rond de 13 graden en er staat een matige tot (vrij) krachtige noordwestenwind.

Morgen verloopt opnieuw overwegend bewolkt en er valt een enkele bui. De temperatuur ligt rond de 17 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westen- tot noordwestenwind. Pas in de avond klaart het lokaal even op.

Iets warmer

Vanaf vrijdag komt de zon vaker tevoorschijn en valt er nog slechts een enkele bui. Het is dan 20 graden. Zaterdag en zondag is het met 22 graden nog iets warmer. Zaterdag is het overwegend droog en zondag is er weer een enkele bui mogelijk.

Tussen 21 en 30 juni bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 21,3 graden en de minimumtemperatuur 11,8 graden. Er valt gemiddeld 20,8 mm neerslag.