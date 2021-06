Einde van probleem woningmarkt Rijnmond? Provincie wil komende 10 jaar 100 duizend huizen gaan bouwen

Zo komen er de komende jaren in de Alblasserwaard 3 duizend woningen bij. In de Drechtsteden gaat het om bijna 7 duizend huizen, Goeree-Overflakkee krijgt er 2,5 duizend bij en de Hoeksche Waard ruim 3 duizend woningen. In Rotterdam en omstreken moeten ruim 61 duizend huizen worden gebouwd. Daarnaast zijn er nog ruim 22 duizend huizen die nog geen plekje hebben gekregen in de plannen van de provincie. Dat zijn zogenoemde reservewoningen, die bedoeld zijn voor woningbouwprojecten. "Die kunnen hierdoor versneld tot uitvoering komen."

Spanning op woningmarkt

Die aantallen zijn volgens de provincie ruim genomen: er wordt namelijk rekening gehouden met tegenvallers waardoor sommige projecten niet door zouden kunnen gaan. Daarom is het aantal geplande woningen hoger geschat dan eigenlijk nodig is, om precies te zijn 130 procent van de zogenoemde toegestane 'woningvoorraadgroei'.

Ook de huidige situatie op de woningmarkt speelt een rol in de ruim genomen plannen. "De spanning op de woningmarkt is sterk toegenomen", licht de provincie toe. Er wordt rekening gehouden met 'het inlopen van het woningtekort tot 2 procent in 2035', wat een van de redenen is dat het aantal huishoudens en de woningbehoefte naar verwachting flink gaan stijgen.

