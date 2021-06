Het is komkommertijd! Alles wat je moet weten over deze groente

De politiek is met zomerreces, nieuwsredacties zijn op vakantie en langzaam komt het leven tot stilstand in de zomermaanden. Op de komkommerboeren na dan, want die hebben vólop werk de komende tijd. "In de zomer groeit de komkommer heel snel: in tien tot twaalf dagen bloeit een bloemetje uit tot een komkommer."

Bij komkommerboer Jaco den Bakker wordt het hele jaar door gewerkt. Oók op de Nationale Komkommerdag op 1 juli. En in de kas weliswaar, want 'buiten groeit de komkommer in Nederland heel moeizaam'. De komkommer is namelijk van oorsprong een tropische plant, die uit het oerwoud komt. "Daar groeit hij onder de schaduw van bomen, waar het warm en vochtig is. Daar voelt de komkommer zich happy bij."

In de kas in Brielle worden om 07:00 uur s'ochtends de eerste komkommers al geoogst, het hele jaar door. "We halen ze dagelijks binnen", legt Den Bakker uit. Dat gaat in de zomer overigens sneller dan in de winter: "De komkommer groeit heel snel. Van een bloemetje tot een komkommer is tien tot twaalf dagen in de zomer. In de winter is dat drie weken."

Fantastisch vak

Den Bakker staat tussen de groene komkommers met gele bloemetjes. Hij kan het niet laten een beetje liefkozend te kijken. "Eigenlijk zijn het allemaal m'n kinderen. We moeten er zorgvuldig mee om gaan; ze liefdevol verzorgen en dan krijg je een prachtig, lekker product." De komkommerboer houdt van zijn werk: "Het vak is fantastisch!" Hij gebaart naar de kas. "Kijk om je heen: het mooie groen, de gele bloemetjes die eraan hangen Nu is het bewolkt, maar als het zonnetje erop schijnt word je er gewoon vrolijk van."

De komkommer is een groente die voor flink wat mythes zorgt, want 'waarom groeien de bananen krom?, zoals een welbekend nummer klinkt. "Komkommers groeien dus niet krom", zegt Den Bakker lachend. "Die vraag krijg ik heel vaak en dat lijkt er bij mensen diep in te zitten, maar ze groeien écht recht. Alleen als hij ergens tegen aanhangt, wordt-ie krom. Als hij de ruimte heeft en vrij hangt, groeit-ie gewoon recht."

Volle zon

En kun je dan beter een kleine of een grote komkommer hebben? "Hoe groter de komkommer, hoe minder smakelijk: daar zit meer water in en hij is ouder. door de hoeveelheid water wordt de smaak verdunt. Een komkommer smaakt het lekkerst als hij snel groeit in de volle zon, dan zitten er meer voedingsstoffen in. Dan is hij wat groener van binnen en smaakt hij ook beter."