Pulsvissers Stellendam kregen vergunning 'zeer waarschijnlijk' illegaal door gesjoemel ambtenaren

Het ministerie van Landbouw probeerde Brussel en andere EU-landen 'te misleiden', om op die manier zoveel mogelijk pulsvisvergunning te regelen. Nederlandse ambtenaren erkenden in onderlinge mails dat 'hun methoden niet wettelijk en dubieus waren', maar kregen volgens de NOS de opdracht om dat voor de Europese commissie te verzwijgen.

'Creatief rekenwerk'

In 2010 hebben de vissers het zwaar: door hoge brandstofprijzen en lage visprijzen staan visbedrijven op het randje van faillissement. Een uitweg is de nieuwe pulstechniek, vonden zowel visbedrijven als de Tweede Kamer. "Het is van belang dat de sector op alle mogelijke manieren wordt ondersteund", schreef een ambtenaar destijds. "Het toestaan van vissen met de pulstechniek past daarbij en mag dus niet worden ingeperkt." Volgens de NOS is dat het startsein voor 'veel creatief rekenwerk'.

Zo kreeg toenmalig staatssecretaris Henk Bleker in 2011 toestemming om met twintig pulsvisschepen wetenschappelijk onderzoek te doen, waarop Bleker twintig nieuwe schepen een vergunning afgaf in plaats van het onderzoek uit te voeren met schepen die al een vergunning hadden. Daarmee kwam het aantal Nederlandse pulsvissers op 42 uit.

Verbod

Ook deed Nederland alsof die 42 schepen zo'n 5 procent van de vloot vertegenwoordigden, terwijl ambtenaren wisten dat het eigenlijk 12,5 procent was. Dat totaal ging vervolgens naar 84, volgens een van de ambtenaren 'het verdubbelen van een toch al zeer dubieus aantal'.

Overigens zijn lang niet alle documenten over het pulsvissen openbaar gemaakt. Volgens het ministerie zou 'openbaarmaking nog altijd kunnen leiden tot Europese strafprocedures'. Drie jaar geleden besloot de Europese Commissie tot een pulsvisverbod. De komende nacht, van 30 juni op 1 juli, gaat dat verbod in.