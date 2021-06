Transfergerucht Berghuis naar Ajax zet heel Feyenoord onder stroom

Off the record spreken mensen wel uit dat de overstap van Berghuis naar Ajax heel dichtbij is. Officiële bevestigingen blijven uit. ‘Ajax heeft zich gemeld bij Feyenoord voor Berghuis’ en daarna blijft het stil. De technisch directeur van Feyenoord, de zaakwaarnemer én de hoofdrolspeler zelf? Ze reageren niet en doen er het zwijgen toe. Is dat een teken dat de gevoelige transfer inderdaad afgerond gaat worden? Of juist niet?

Wat we wel merken is dat alles en iedereen in en rondom de Kuip over de kook aan het raken is. De gedachte dat de aanvoerder, de topscorer, het boegbeeld naar de aartsrivaal vertrekt, is voor iedere Feyenoorder onverteerbaar. Op social media krijgt Berghuis de wind van voren.

Groepsapp verlaten

Anno 2021 is alles nieuws. Het feit dat Berghuis de groepsapp van Feyenoord heeft verlaten wordt gepromoveerd tot wereldnieuws. En als dan een jeugdspeler die met de selectie mag meetrainen een screenshot uit die groepsapp deelt waaruit inderdaad blijkt dat de aanvaller niet meer aanwezig is, is het hek helemaal van de dam.

Supporters vinden het onbegrijpelijk dat de man die op 16 mei na het thuisduel met RKC Waalwijk nog hartstochtelijk de fans toesprak, nu de overstap maakt naar de grote eeuwige rivaal. Na die wedstrijd verzamelden er zich fans bij de hekken van het stadion, waar Berghuis het 'Komen wij uit Rotterdam' met ze zong. Ook sloeg hij hartstochtelijk op het embleem van Feyenoord op zijn shirt, na doelpunten in de play-offs. 'Wij zijn Feyenoord!' plaatste hij op Instagram, met een bewuste foto van zo'n moment erbij. Na vijf jaren bij Feyenoord, met diverse bekers en zelfs een landstitel, moet hij weten hoe gevoelig deze stap is voor de achterban van zijn club. Dat blijkt ook uit een eerder interview, waarin hij luid en duidelijk zei: ‘Ik ga geen binnenlandse transfer maken’.

Inmiddels het 30 juni en spreekt Berghuis zichzelf niet meer uit. Naar verluidt is het sportieve perspectief in Amsterdam voor hem doorslaggevend. Dat past weer wel bij eerdere uitspraken van de aanvaller. Berghuis wil om de prijzen spelen, aanvallend en attractief voetbal spelen, liefst op Champions League niveau. De laatste seizoenen bleek dit in De Kuip niet meer haalbaar.

Het heeft er dus alle schijn van dat Berghuis inderdaad de overstap naar Ajax gaat maken. Jaren geleden maakten Fer en Wijnaldum een gevoelig vertrek naar respectievelijk FC Twente en PSV. ‘Dit nooit meer’, was toen het devies in De Kuip. Dit moet Sjaak Troost ook gedacht hebben, toen hij als technisch directeur in de zomer van 2019 het contract van Berghuis openbrak en hem de bestbetaalde Feyenoorder in de clubgeschiedenis maakte. Alles liever dan een vertrek naar PSV, dat hem destijds wilde overnemen.

Aanvankelijk zat er in het contract een clausule dat Berghuis geen binnenlandse transfer kon maken, maar die is vervallen na het eerste seizoen. Troost nam geen clausule op om het permanent onmogelijk te maken dat Berghuis voor vier miljoen euro een transfer in eigen land kon maken. Naïef zo blijkt nu. Een kanttekening is dat Troost de rol van technisch directeur vervulde, omdat de clubleiding er niet in slaagde om na Martin van Geel een andere TD vast te leggen. Zoals Mark Koevermans directeur werd bij gebrek aan een andere geïnteresseerde kandidaten. De bedreigingen in de afgelopen periode aan onder meer zijn adres zorgen er ook niet voor dat eventuele opvolgers staan te trappelen.

Met het vertrek van Steven Berghuis naar de aartsrivaal wordt de Rotterdamse club teruggeworpen in de tijd. Een tijd waarin de status van topclub aan het afbrokkelen is. En dat besef doet diep van binnen misschien wel meer pijn dan het aanstaande vertrek van de aanvoerder.