Lachgasgebruik wordt duur grapje: boete van 100 euro in Rotterdam

Mensen die in bepaalde delen van Rotterdam lachgas gebruiken, kunnen vanaf 1 juli op een flinke boete rekenen. Gebruikers worden voor 100 euro op de bon geslingerd. De gemeente laat weten eerst een periode kort te waarschuwen, voordat er over wordt gegaan op daadwerkelijk beboeten.

Lachgasgebruik was al een paar maanden verboden in grote delen van Rotterdam, maar er kon nog niet op worden gehandhaafd. Straffen was dus nog niet mogelijk. Vanaf 1 juli is dat wel het geval.

De gemeente laat weten 'te focussen op gebieden waar geregeld sprake is van overlast door lachgasgebruik'. Het verbod was al van kracht in heel het centrum, bepaalde probleemwijken in Rotterdam-Zuid, parken, winkelcentra en bij scholen. In deze gebieden werd twee jaar geleden ook al een verbod op het verkopen van lachgas ingesteld.

Ongelukken door lachgasgebruik, 'chillen' in Rotterdamse hotels met een lachgastank en bijna alle Rotterdamse 30-minners die weleens lachgas hebben gebruikt. Lachgas in de stad Rotterdam niet onbekend. Begin dit jaar kwamen Rotterdamse jongeren massaal samen in goedkope hotels, waar ze samen lachgas gebruikten.

Eind vorig jaar is zelfs in samenwerking met de gemeente een campagne gestart om het lachgasgebruik in het verkeer terug te dringen.