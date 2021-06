GGD-lijnen voor testafspraak overbelast, website niet toegankelijk: 'Gaat mijn tripje wel door?'

Wie woensdag een afspraak wil maken voor een corona-reistest, kan voor onaangename verrassingen komen te staan. De lijnen van de GGD zijn overbelast en de website van de overheid www.testenvoorjereis.nl is nog niet in de lucht.

Wie vanaf 1 juli op reis wil, kan zich bij de GGD laten testen. Dat komt goed uit, dacht ik, omdat ik vrijdag 2 juli op reis ga. De testuitslag voor mijn bestemming mag maximaal 72 uur voor aankomst op mijn bestemming afgenomen zijn. In geval van een antigeen-test mag deze maximaal 48 uur voor aankomst zijn uitgevoerd. Voor de zekerheid belde ik dinsdag 29 juni met de GGD om te kijken waar ik de volgende dag precies moest zijn voor een afspraak. Een heel behulpzame medewerker vertelde mij dat ik het landelijke nummer voor testafspraak (0800 1202) kon bellen. "Ik zou nu een plekje voor u willen reserveren, maar testen voor reizen kunnen vóór 30 juni niet ingepland worden."

Op reis

Hij vroeg mij wel om in de ochtend vroeg te bellen om er zeker van te zijn dat ik op tijd een afspraak kon maken. Hoewel ik zo'n belangrijke 'to do-taak' niet zou vergeten, zette ik toch de wekker op mijn telefoon op 8 uur. Dan zou ik in de auto zitten op weg naar de redactie. Een goed moment om de files te vermijden, terwijl ik een afspraak maak voor een test die mij de mogelijkheid geeft om te doen wat ik liefst doe: op reis gaan!

Woensdagochtend stapte ik vóór acht uur in de auto en wachtte tot de klok 8 uur sloeg. De dag ervoor had ik binnen 3 minuten die aardige medewerker aan de lijn. Dat zou vandaag anders gaan, merkte ik meteen toen de telefoon overging: 'Er bellen op dit moment zoveel mensen dat we geen telefoonlijnen meer beschikbaar hebben', zei een stem via de luidsprekers. 'We kunnen u niet te woord staan. Wilt u ons over 30 minuten opnieuw bellen? We moeten helaas de verbinding met u verbreken.'

28 keer gebeld

Zolang wachten?! Dan worden de kansen om op tijd een afspraak te maken natuurlijk veel kleiner. Dus belde ik opnieuw. Precies na 28 keer bellen en minstens 28 minuten later, kreeg ik iemand aan de lijn. Als ik niet aan het rijden was, had ik een sprongetje in de lucht gemaakt van blijdschap, maar de vreugde was van korte duur. De medewerker was niet in staat om een afspraak te maken omdat hij geen toegang had tot het systeem. Ik vloekte onhoorbaar en bedankte de jongeman die mij wel wilde doorverbinden met een collega. Ruim 20 minuten later kreeg ik de collega aan de lijn die wel een afspraak kon maken. Inmiddels was ik aangekomen op mijn bestemming en bleef in de auto zitten terwijl de dame mijn gegevens verwerkte.

Nu nog een geschikt tijdstip

Alles ging zoals het moest gaan. Behalve het vinden van een geschikt tijdstip. De uitslag krijg je volgens de GGD binnen 26 uur en dat is geen garantie. In het gesprek dat opgenomen wordt (als je dat niet wil, kun je geen afspraak maken) moet je aangeven dat je ermee akkoord gaat dat de GGD niet aansprakelijk is als de uitslag toch niet op tijd binnenkomt. Omdat ik vrijdag 2 juli al om 10:15 uur vlieg en de test dus uiterlijk om 08:10 uur moet worden afgenomen, was het dus niet mogelijk om een afspraak in te plannen. In de afgelopen 45 minuten dat ik iemand aan de lijn probeerde te krijgen, waren alle plekken in de teststraten een straal van 30 kilometer bezet.

De medewerkster raadde me aan om via www.testenvoorjereis.nl een afspraak te maken. Zij wist blijkbaar niet dat die site nog niet toegankelijk is.

Een afspraak maken bij een commercieel bedrijf was binnen 3 minuten gemaakt. Mijn reis gaat in ieder geval door!