Hondje dat satéprikker doorslikte, maakt het weer goed

Dinsdag aan het eind van de middag mocht Sabrina haar huisdier weer ophalen. "Hij mocht naar huis!", schrijft ze. "Het gaat gelukkig een stuk beter met hem." Wel moet het dier nog twee keer op controle komen.

Gino (4) werd ernstig ziek nadat hij een satéprikker had doorgeslikt. Stiekem had hij een kipspies uit de vuilniszak 'gevist' en nog voordat zijn baasje het stukje hout uit zijn bek kon vissen, was het al doorgeslikt. De spies is door zijn maag gegaan en zat vervolgens in zijn borstkas.

Dat Sabrina haar huisdier wilde redden, daar bestond geen twijfel over. Alleen was daar 6 tot 8 duizend euro voor nodig. En er was al duizend euro betaald voor de vooronderzoeken. Daarom is ze een inzamelingsactie gestart, waarmee uiteindelijk een 'groot deel' van de rekening is betaald. "We hebben een ontzettend mooi bedrag ontvangen", laat Sabrina weten. "Zonder jullie was dit (betalen van een groot deel van de rekening, red.) niet gelukt."

"Nogmaals heel erg bedankt voor al jullie hulp, tips, medeleven en donaties. We zijn jullie enorm dankbaar", besluit Sabrina. Naast een foto van Gino, die weer fijn op de bank zit, deelt ze ook een foto van de bewuste satéprikker die zeker zo groot als een handpalm is.