Beukelsbrug geramd door schip, lading hangt half van boot af

De Beukelsbrug in Rotterdam-Delfshaven is woensdagmorgen geramd door een schip. Dat gebeurde rond 10:15 uur. De schade aan de brug lijkt mee te vallen.

Zowel stadsbeheer als de politie bevestigen dat er inderdaad een schip tegen de brug is aangevaren. "Waarschijnlijk is de hoogte verkeerd ingeschat", vermoedt een woordvoerder van stadsbeheer. "Van de stuurhut van het schip is vrij weinig meer over; die is zwaar beschadigd." Twee auto's die op het dek stonden, bungelen nu aan de achterkant.

De Beukelsbrug komt tamelijk ongeschonden uit de aanvaring. "De brug lijkt niet zwaar beschadigd." Autoverkeer mag er gewoon overheen, de scheepvaart is wel tijdelijk gestremd.