Nog meer aanhoudingen voor aanslag op huis Rotterdam

Voor de aanslag op een woning aan de Kronenburg in Rotterdam-Zuidwijk begin dit jaar zijn woensdag twee mannen aangehouden. Het duo van 21 en 23 jaar oud komt uit Capelle aan den IJssel. Eerder werd al een 36-jarige Rotterdammer aangehouden.

Volgens de politie zou de 21-jarige Capellenaar de chauffeur zijn geweest. Hij zou de andere verdachten in een auto naar een 'locatie' in Rotterdam-Zuid hebben gereden. Daar zouden ze in een BMW zijn overgestapt, die werd gebruikt om naar de bewuste woning te rijden. De 21-jarige zou toen alvast door zijn gereden naar Schiedam, schrijft de politie.

Na de aanslag bracht de BMW-vluchtauto ze naar Barendrecht, waar de wagen in brand werd gestoken. Een tweede vluchtauto bracht ze naar Schiedam, waar de 21-jarige stond te wachten. Gedrieën reden ze weg.

Vier kinderen aanwezig

De 23-jarige Capellenaar en de 36-jarige Rotterdammer zouden samen verantwoordelijk zijn voor de aanslag op de woning aan de Kronenburg. In januari werden eerst stenen en daarna een granaat naar het huis gegooid. Die ketste af tegen de slaapkamerruit en ontplofte buiten de woning, wat voor flinke schade aan geparkeerde auto's zorgde. Een tweede granaat is niet afgegaan. In het huis waren op dat moment onder anderen vier kinderen aanwezig. Niemand raakte gewond.

De 36-jarige Rotterdammer zit inmiddels niet meer vast, maar is nog steeds verdachte. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.