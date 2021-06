Agent die racistisch schold schuldig: 250 euro boete en 300 euro schadevergoeding

Een 52-jarige agent uit Dordrecht is schuldig bevonden aan het racistisch beledigen van een arrestant. De agent riep tijdens een worsteling een racistisch scheldwoord naar de man die zijn collega ernstig belaagde. Volgens de rechter is de agent schuldig aan belediging. "Hoe heftig de situatie ook was, u had een andere keuze kunnen maken."

Het incident vond op 5 december plaats in Dordrecht. Drie gezinsleden uit die stad werden die avond gearresteerd, nadat een aanhouding voor belediging uit de hand liep. Het ging om een 37-jarige moeder, haar 45-jarige partner en hun 18-jarige zoon. De 45-jarige man tegen wie het racistische taalgebruik werd gebruikt, heeft twee weken vast gezeten. Hij moet nog voorkomen voor verdenking van geweld tegen de agenten die avond.

Agenten troffen op Sinterklaasavond een dronken man aan en wilden hem aanhouden toen hij de agent beledigde met de term 'paardenlul'. De man rende weg, werd ingehaald door een agent, struikelde na een duw over een hekje, maar kreeg toen steun van de twee mannen en een vrouw. Zij vielen de agenten aan.



Er vielen rake klappen en trappen richting de agent, zo was te zien op de opname van het incident die werd getoond tijdens de zitting in Rotterdam. Ook werd een tweede agente aangevallen. De 45-jarige zou op haar zijn gaan zitten en wilde haar verstikken. Daarop uitte de verdachte agent de racistische taal naar de man. Het Openbaar Ministerie (OM) beoordeelde het geweld van de kant van politie eerder als binnen de perken gezien de situatie. De aangevallen agente zit een half jaar na het incident nog steeds ziek thuis.

Het Openbaar Ministerie wilde de kwestie eerder afdoen met een geldboete, maar daar ging de agent niet mee akkoord. Tijdens de zitting werd duidelijk waarom. "Dat doet geen recht aan deze situatie. In mijn 21 jaar als agent heb ik nog nooit op de noodknop gedrukt. Dit was de eerste keer. Zo'n heftige situatie heb ik niet eerder meegemaakt."



Hij gaf volmondig toe dat hij de bewuste term niet had moeten gebruiken. "Wat ik gezegd heb, klopt niet. Ik zou het willen terugdraaien, dit is taal die ik niet gebruik. Aan de andere kant ben ik heel boos op deze man. Hij heeft een collega en mijzelf onrecht aangedaan."



De advocaat van de agent: "Hier is sprake van psychische overmacht. De agent zat in een extreme situatie en heeft dit in een automatisme gezegd. Dat kan gebeuren bij heftige processen, dan kun je dingen zeggen waar je geen controle over hebt. Er was geen enkele aanleiding dat mijn cliënt hem racistisch wilde bejegenen. Geen van zijn collega's hebben ooit iets racistisch van hem gehoord."



Het is niet de eerste keer dat het Rotterdamse politiekorps in verband wordt gebracht met racisme. In juli 2020 werd een onderzoek gestart naar racistische uitlatingen van politiemensen in een besloten Whatsapp-groep. Het OM besloot in augustus na een strafrechtelijk onderzoek om de agenten niet te vervolgen.

De verdachte agent gaf aan veel last te hebben gehad van de vele media-aandacht voor deze kwestie. "Er werd over me geschreven dat ik in die app-groep zat. Ik heb daar nota bene nooit gewerkt. Ik heb er last van en ervaar veel stress. Misschien nog meer dan van het incident."



Zijn advocaat: "Er zijn mensen die nu anders naar deze agent kijken. Terwijl iedereen juist voor hem gelijk is. Hij wordt nu gezien als de grote racist, terwijl hij slechts onbewust een ernstig scheldwoord gebruikte."



Volgens de advocaat van de 45-jarige man lijdt ook hij onder het incident. "Het gaat om een heel gewoon gezin, een man met een goedlopend bedrijf. Hij zegt dat hij voor het eerst merkte dat hij anders is."



De politierechter: "U heeft een prima staat van dienst, de situatie was bijzonder heftig. Maar dit had u anders moeten zeggen."

De straf valt lager uit dan de eis van de officier van justitie, die vroeg om een boete van 400 euro. Maar de rechter hield rekening met de heftige situatie van die avond en de vele media-aandacht voor het incident.