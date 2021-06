Toptransfer: Dordtse seniorenpartij haalt René van der Gijp binnen

Een opvallende bijbaan voor de bekende voetbalanalist René van der Gijp. Hij is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht lijstduwer namens de Verenigde Senioren Partij.

“Dat hij in de raad komt te zitten is wel uitgesloten”, zegt Margret Stolk, lijsttrekker namens de VSP. “Hij is er puur bijgekomen om als lijstduwer op de lijst te staan.”

Dat de ouderenpartij bij de bekende Dordtenaar is uitgekomen is niet zo heel vreemd. Stolk en Van der Gijp zijn neef en nicht van elkaar. In het verleden voerde Van der Gijp ook al een keer campagne voor de VSP. “Het is fijn om hem er weer bij te hebben”, zegt Stolk.

De verkiezingen zijn volgend jaar op 16 maart. “René heeft het nu nog heel druk met alle sportprogramma’s voor deze zomer”, vertelt Stolk.