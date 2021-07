Veertig jaar Willemsbrug in Rotterdam in zes bijzondere momenten

1. De opening

We beginnen natuurlijk bij woensdag 1 juli 1981. Het is een drukte van belang rond de 14-jarige kroonprins Willem-Alexander. Het is zijn eerste officiële handeling als kroonprins. De prins is samen met zijn moeder naar Rotterdam gekomen om de 110 miljoen gulden kostende brug te openen.

Terwijl honderden mensen zich langs de oever van de Maas verzamelen, komen de officieel genodigden bij elkaar in het Rotterdamse stadhuis. Met een bus gaat het gezelschap eerst naar de oude Willemsbrug. Die ligt een stukje westelijker dan de nieuwe en wordt met de komst van ‘Rode Willem’ overbodig. Koningin en kroonprins lopen van noord naar zuid over de oude Willemsbrug, waarna een delegatie van het Korps Mariniers de brug definitief afsluit.

Burgemeester Van der Louw, koningin Beatrix en kroonprins Willem-Alexander | Foto: Nationaal Archief

Dan verplaatst het gezelschap zich naar de noordkant van de nieuwe Willemsbrug. Koningin Beatrix onthult er een plaquette en kroonprins Willem-Alexander laat een scheepsfluit blazen. Schepen in de Rotterdamse haven nemen dat over, waardoor met een drie minuten durend ‘concert’ vrijwel heel Rotterdam weet dat de nieuwe brug is geopend.

Daarna lopen de koningin en kroonprins over de brug naar de zuidkant, waar ze worden begroet door kinderen van alle 22 nationaliteiten die in Rotterdam-Zuid te vinden zijn.

1 juli 1981: burgemeester Van der Louw, kroonprins Willem-Alexander en koningin Beatrix openen de Willemsbrug | Foto: Nationaal Archief

2. De laatste snik van de oude Willem

Voor veel Rotterdammers is de oude Willemsbrug een monument dat herinnert aan de meidagen van 1940. Na de inval van de Duitsers op 10 mei wordt de brug het strijdtoneel van Nederlandse en Duitse troepen. Duitsers willen de brug over om door te trekken naar Den Haag. Met name de Nederlandse mariniers weten de Duitse opmars te stoppen.

Door het in gebruik nemen van de nieuwe Willemsbrug, is de oude overbodig geworden. Begin jaren tachtig gaan er geluiden op om de oude brug te behouden. De drie brugdelen zouden gebruikt moeten worden voor een nieuw te bouwen Maritiem Museum. Concreter is het idee om één brugdeel rechtovereind te zetten aan de noordkant en er een attractie van de maken. De Willemstoren moet het gaan heten in de plannen van architect Rem Koolhaas.

In december 1982 worden twee brugdelen afgevoerd naar de sloop. Het Vrije Volk schrijft daarover: “Bij zijn laatste snik leek het erop alsof zijn geest hem verliet en over het water weggleed. Tijdens het optakelen van het tweede brugdeel kwam langzaam een zeer dichte mist over het water aanvlijden. Voor de talrijke toeschouwers op de wal werd hij bijna onzichtbaar.”

Het derde brugdeel blijft op z’n plek in afwachting van de plannen voor de Willemstoren. Het brugdeel wordt in de zomer van 1982 naar het Leuvehoofd gesleept, omdat de Stichting Willemstoren de financiering nog altijd niet rond heeft.

Juli 1982: een deel van de oude Willemsbrug bij de Boompjes | Foto: Lex de Herder/Stadsarchief Rotterdam

Ruim een jaar later blijkt het niet haalbaar de Willemstoren te realiseren. Dat betekent het definitieve einde van de oude Willemsbrug. In oktober 1983 start de sloop van het laatst overgebleven deel van de Rotterdamse brug.

3. Blokkade binnenschippers

Ruim een maand na de opening van de Willemsbrug blokkeren binnenschippers met hun schepen de Maas bij de brug. Ook op andere plekken in het land worden vaarwegen geblokkeerd door boze schippers. Ze voeren actie voor een evenredige vrachtverdeling en willen dat alle lading via de schippersbeurs wordt verdeeld. De blokkade wordt na een paar dagen opgeheven.

Augustus 1982: binnenschippers blokkeren de Maas bij de Willemsbrug | Foto: Nationaal Archief

4. Waslijn van één miljoen gulden

Officieel heet het ‘Maasbeeld’, maar het kunstwerk aan de Willemsbrug is door de Rotterdammers al gauw tot waslijn omgedoopt. Het 182 meter lange kunstwerk is gemaakt door Auke de Vries. Het is een staalkabel met daaraan een aantal abstracte elementen.

Auke de Vries is ook de man die heeft bedacht dat de Willemsbrug rood moet zijn. Hij heeft die kleur uitgezocht in overleg met architect Cor Veerling. In het kader van de zogenoemde percentage-regeling krijgt De Vries de opdracht om een kunstwerk voor de brug te maken, die regeling schrijft voor dat één procent van de kosten van openbare bouwwerken moet worden besteed aan kunst.

De Willemsbrug kost 110 miljoen gulden en het Maasbeeld heeft Rotterdam een miljoen gulden gekost. Als in maart 1981 de plannen voor het kunstwerk worden gepresenteerd, reageert de gemeenteraad wisselend. “Zonde van het geld”, zeggen verschillende raadsleden. Ze menen dat er niet zo met geld moet worden gesmeten. Ook binnen het college van burgemeester en wethouders lopen de meningen uiteen. In mei 1981 spreekt de gemeenteraad zich met 25 voor en 15 stemmen tegen uit voor het kunstwerk.

Het Maasbeeld in oktober 1982 tussen Willemsbrug en spoorbrug | Foto: Lex de Herder/Stadsarchief Rotterdam

Op 22 mei 1982 wordt het Maasbeeld onthuld. Het hangt tussen de nieuwe Willemsbrug en de spoorbrug. Als die laatste een paar jaar later wordt gesloopt en vervangen door de Willemsspoortunnel, gaat het Maasbeeld tijdelijk naar de opslag. Van 1988 tot 1994 ligt het kunstwerk opgeslagen. In 1994 is het terug geplaatst en sindsdien hangt de 'waslijn' tussen Willemsbrug en een pijler van de oude spoorbrug.

5. ‘Dode plek onder de Willemsbrug verandert in goudmijn’

Wat aanvankelijk een tochtgat onder de noordelijke oprit van de brug is, wordt in 1990 een populaire uitgaansgelegenheid. De Rotterdamse horecaondernemers Ger Koedam en Koos Hanegraaf beginnen op die plek De Danssalon. Met een inrichting die is geïnspireerd op Peter Greenaways film The Cook, the thief, his wife and her lover krijgt Rotterdam een discotheek zoals nooit eerder. Al snel staan er elke donderdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondagavond lange rijen voor de deur.

Na anderhalf jaar verkopen Koedam en Hanegraaf de Danssalon. De plek onder de brug is nog altijd een uitgaansgelegenheid.

6. Pitspoezen op de brug

In 2005 maakt Rotterdam kennis met Monaco aan de Maas. Formule 1-wagens en andere snelle bolides scheuren over een parcours door de stad. De Willemsbrug is vanaf 2006 een belangrijk onderdeel van het evenement, dat wordt omgedoopt tot Bavaria City Racing. De paddock verschijnt aan de voet van de Willemsbrug. Van daaruit rijden de auto’s hun rondes via Blaak, Coolsingel en Hofplein.

De eerste keer dat de Willemsbrug onderdeel is van City Racing, 20 augustus 2006, regent het keihard. Dat kan toenmalig premier Balkende en burgemeester Opstelten er niet van weerhouden in een klassieke open auto het parcours op te gaan.