Podcast Feyenoord: Over Steven Berghuis, die Feyenoord de liefde verklaarde maar toch naar Ajax gaat

Rechtstreeks van Feyenoord naar Ajax. Alleen Arnold Scholten, Jan Everse en Henk Groot maakten de meest gevoelige overstap binnen Nederland die mogelijk is. Tot deze transfer van Steven Berghuis. Eentje waar weinig begrip voor is. "Wij vinden in onze regio Ajax niet zo leuk", begint Ruud van Os.

"Maar vanuit sportieve gronden is het nog wel te volgen. In Amsterdam is er financieel en sportief meer mogelijk. Emotioneel is het niet te volgen. Als je op zondag 16 mei nog hartstochtelijk staat te zingen met supporters en je slaat steeds op het Feyenoord-logo op je hart, dan kan je deze transfer niet maken. Maar clubliefde bestaat niet meer, in elk geval niet bij Berghuis, waar het zakelijke overheerst."

We praten ook over de toekomst, want kan Feyenoord het vertrek van Berghuis wel opvangen. Dennis van Eersel is daar best optimistisch over. "Ik kan mij voorstellen dat dit gek kan klinken, als je kijkt naar zijn hoeveelheid goals en assists. Maar het hele spel was afgestemd op Berghuis en daardoor ook voorspelbaar. Er zijn voldoende duels geweest waarin hij niet leverde en er zijn voldoende verhalen naar buiten gekomen waaruit bleek dat hij een storende factor was in het groepsproces binnen de spelersgroep. Berghuis was klaar met Feyenoord en anders misschien ook wel. Ik denk dat het op de langere termijn beter is voor Feyenoord dat hij niet meer in De Kuip speelt."

