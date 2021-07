Horecamedewerkster kiest voor een baan in de zorg: 'Dat is mijn roeping'

De 30-jarige Kies werkte 13 jaar in de horeca, in verschillende zaken in Rotterdam en zelfs een jaartje op Curaçao. "Ter Marsch was de laatste, op de Witte de Withstraat. Ik denk dat ik daar het meeste heb geleerd." Via een bijbaantje kwam ze in de horecasector terecht. "Je bent wat jonger, je studeert en je wil een bijbaantje." Al snel voelde ze zich op haar plek. "Ik vond het ontzettend leuk om met mensen bezig te zijn en ze een leuke middag of avond te bezorgen. Ik was heel geïnteresseerd in hoe dat ging, ook in de financiën."

Ze wilde steeds meer leren, werd uiteindelijk ook manager van een zaak en ging niet meer naar school. Bestemming gevonden, dacht Kies, maar toen brak de coronacrisis uit en stond al het horecawerk stil. Ze ruilde haar shirtje van de zaak, lekkere broek en sneakers om voor een paars-wit uniform en witte klompen, en startte in het zorghotel. "Dat was heel fijn, ik zat al een tijdje thuis. Ik had net een kindje gekregen en het was echt verschrikkelijk om thuis te zitten. Ik ben een doener en was ontzettend blij dat ik bij het Aafje Zorghotel, of toen het coronacentrum, terechtkon."

In het coronacentrum werkte Kies eerst bij de F&B, food and beverages. "Ik zorgde dat iedereen hier in het coronacentrum te eten en drinken kreeg." In het zorghotel zaten alleen maar mensen met corona. "Dus mensen die uit het ziekenhuis kwamen, moesten revalideren en eigenlijk te goed waren voor het ziekenhuis, maar niet goed genoeg om naar huis te gaan. Er zijn helaas ook mensen overleden."

Connectie met anderen

Kies maakte in de zorg de hardheid van het virus mee en zag ook de mensen die het overkwam. Dat raakte haar. "Ik kon er eigenlijk niet tegen dat ik niet méér kon doen op dat moment. Toen voelde ik ineens: 'Dit is het voor mij.' Het mooiste vond ik de connectie die je met mensen legt. Verhalen horen; hoe gaat het iemand; wat maken ze mee; waar komen ze vandaan. De mensen horen, want deze mensen wilden heel graag gehoord worden en ook hun verhaal kwijt."

Zeker in de tijd dat er geen bezoek mocht komen. "De mensen voelden zich ontzettend eenzaam en het is dan zo fijn als ze even hun verhaal kwijt kunnen. Of voor langere tijd, want ik heb ook wel eens voor langer dan een paar minuutjes bij iemand gezeten."

Roeping

Voor Kies is het duidelijk, de zorg is haar roeping. In september begint ze aan de opleiding hbo verpleegkunde. "Dat had ik nooit gedacht toen ik werd gedetacheerd. Het is een droom waarvan ik nooit wist dat ik die had, en die komt nu uit." Ze kiest voor de zorgsector, omdat ze er voor mensen wil zijn. "Ik wil mensen helpen waar ze het zelf niet kunnen. Naar mensen luisteren en ze begrijpen. Een connectie leggen om ze het beste te kunnen geven. Wat ze verdienen."