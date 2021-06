Gedetineerden Schiegevangenis maken banners voor Rotterdam Art Week

Het project was vooral bedoeld om een brug te slaan tussen 'buiten' en 'binnen' zo vertelt Lynda (achternaam bekend bij de redactie), casemanager bij de Schiegevangenis. "Gedetineerden voelen zich vaak niet gehoord en door dit project krijgt hun stem ook geluid."

Eén van de gedetineerden (wil niet met naam en toenaam genoemd worden) die meedoet aan het project heeft de handen uit de mouwen gestroopt en maar liefst negen banners gemaakt. Hij zit al acht jaar in PI De Schie en heeft nog even te gaan.

Waarom heeft u meegedaan aan dit project?

"Ik wilde graag meedoen want ik ben een creatief persoon. Ik ben altijd veel met tatoeëren bezig geweest en heb veel getekend. Op deze manier kon ik weer creatief bezig zijn en een boodschap uitdragen."

Wat houdt die boodschap in?

"Ik heb hier al acht jaar opzitten. Mensen buiten kunnen zich niet voorstellen wat dat met je doet. Je wordt buitengesloten van de maatschappij terwijl wij er ook gewoon bij horen. De banners moeten positiviteit uitstralen maar ook mensen aan het denken zetten. Daarom heb ik teksten gekozen zoals 'acceptatie', dat vind ik erg belangrijk."

Is het niet frustrerend om dan nu naar buiten te kijken, naar je eigen teksten, die daar aan de overkant in vrijheid hangen?

"Tuurlijk wel, maar hier binnen heerst ook een bepaalde vrijheid. Vooral met de corona-uitbraak voelde ik me hier veilig. Veel veiliger dan wanneer ik buiten zou zijn."

Heeft corona een grote invloed gehad hier in de gevangenis?

"In het begin zijn er wel een aantal zieken geweest. Daardoor hadden wij ook te maken met een lockdown en was er minder sociaal contact. Dat was wel zwaar. Wij hebben alleen de persconferenties op tv om te begrijpen wat er in de buitenwereld gebeurt. Ik voelde me veilig hier binnen."

En in het algemeen: wat doet het gevangen zijn met je?

"Je gaat heel veel nadenken. Je krijgt weinig prikkels hier binnen, buiten denk je niet veel na over een broertje, een vriend of een ex-vriendinnetje bijvoorbeeld. Hier constant. Er gaat van alles door je hoofd want er is ook tijd voor. Ik denk dat mensen dat buiten maar weinig beseffen."

Word je van het gevangen zijn hier in De Schie een beter of een slechter mens?

"Ik denk dat dat heel erg aan je eigen instelling ligt. Ik wil vooruit kijken naar de toekomst. Ik ben erg bezig met mijn tijd na de gevangenis. Wat ga ik dan doen, waar ga ik naartoe. Achteromkijken heeft geen zin. Sommige jongens doen dat wel veel."