Presentatoren van Rijnmond duiken in hun zomerherinneringen: over harige Italianen en Franse au pairs

In een speciale zomeraflevering van het Rijnmond-programma 'Ja Toch! Niet Dan?' komen woensdag niet alleen volop bekende regiogenoten als Richard Groenendijk en Shirma Rouse aan het woord, maar ook de gezichten van de omroep. In een uitzending van een dik half uur gaan zij op een behoorlijk spraakmakende manier in op wat de zomer ze brengen zal.

Sinclair Bischop, Ruud van Os, Dennis van Eersel, Bart Nolles, Sander de Kramer, Marion Keete, Suzanne Mulder, Tenny Tenzer en Ed Aldus trokken voor de opnames een zomerse outfit en een paar stoute schoenen aan. Het gevolg: een bijzonder vrolijk half uur, met heel af en toe zelfs een paar rode oortjes bij de kijker.

Zomerherinneringen

Zoals de kijker van Ja Toch! Niet Dan? gewend is krijgen gasten in de beroemde stoel stellingen voorgelegd. Aan de Rijnmonders werd gevraagd in te gaan op stellingen over de zomer. Wat was hun eerste vakantieliefde? Hoe ging dat, vroeger als kind, mee op vakantie? Houden ze eigenlijk wel van de zomer? Of is wintersport veel lekkerder?

"De meeste mensen hebben enorm zin in de zomervakantie en die voorpret druipt ook van de opnames met de Rijnmond-gezichten af", vertelt programmamaker Anton Slotboom. "De ene na de andere anekdote kwam boven tafel. Ik heb echt zitten smullen tijdens de opnames: het ging van harige Italianen tot verregende vakanties en Franse au pairs.."

Slotboom vervolgt: "Deze winter deden we ook al een lange aflevering. Die werd veelbekeken, onze volgers vonden het leuk een heel andere kant van de Rijnmond-makers te kunnen zien. Die andere kant tonen we weer, en nu gaan we daarin zelfs nog iets verder. We worden lekker persoonlijk." Lachend: "Zo persoonlijk zie en hoor je journalisten maar zelden."

Kleine kadootjes

In het programma zijn bovendien de highlights van Ja Toch! Niet Dan? tot nu toe te zien. "Sinds de zomer van 2020 kwamen al tal van prominente gasten als Shirma Rouse en Richard Groenendijk langs." In een compilatie toont Rijnmond nu de mooiste, grappigste -en vreemdste- antwoorden. "Neem er de tijd voor", zegt Slotboom. "Je zult heel veel bekende regiogenoten opeens op een hele andere manier zien. Deze uitzendingen zijn kleine kadootjes."

De zomerspecial van Ja Toch! Niet Dan? is woensdagavond op tv te zien en nu al hier.

Op de site van Rijnmond zijn tientallen afleveringen terug te kijken.