Tripadvisor voor de polder: de Alblasserwaard zet deuren voor toeristen weer open met 'Bezoek Gerrit'

Het platform Bezoek Gerrit is een initiatief van natuur- en ondernemersvereniging Den Hâneker. "Er is veel te doen in de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden maar mensen weten vaak niet waar ze het moeten zoeken", legt Kees Commijs van de vereniging uit. "Kinderdijk weten ze nog wel te vinden maar daarna houdt het vaak snel op." Daarom hebben ze dit platform ontwikkeld als een soort tripadvisor voor de polder. Er staan uitjes in alle soorten en maten op van kaas- en ijsboerderijen tot en met een B&B in een molen.

De tekst gaat verder na de reportage over Bezoek Gerrit op de kaasboerderij

Voor de ontwikkeling van het platform heeft Den Hâneker subsidie gekregen uit Europa. Toerisme is belangrijk voor de toekomst van het platteland, zo redeneert de politiek. "De meeste toeristen gaan nu massaal naar Amsterdam. We willen ze enthousiasmeren om juist een paar dagen naar ons gebied te komen. " Niet massaal zoals nu gebeurt bij Kinderdijk, maar juist verspreid over de polder.

Magazine | Foto: Rijnmond

?