Burgemeester Aboutaleb: 'Het zou mooi zijn als de dag van Keti Koti verheven zou worden tot een nationaal evenement'

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft woensdagavond een toespraak gegeven tijdens de Keti Koti-herdenking bij het Slavenmonument op de Lloydkade in Rotterdam. De burgervader vertelde dat hij Keti Koti graag verheven zou zien tot een nationaal evenement. "En niet alleen iets wat in een aantal steden wordt herdacht."

"Om de slachtoffers van toen recht te doen en de helden nog een keer goed voor het vizier te hebben: zeg hun naam. Dat is groots en getuigt van levenskracht. Dat getuigt van rijkdom dat niet in geld is uit te drukken. Rijkdom zit tenslotte in mensen. En daarom is Keti Koti van ons allemaal. Een nationale dag om te huilen en te helen. Een dag van vreugde en te vieren", vertelde Aboutaleb tijdens de bijeenkomst waarbij werd stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij.

Daarbij riep de burgemeester de Nederlandse regering nogmaals op om excuses te maken. "Op deze plaats heb ik in 2018 de Nederlandse regering opgeroepen om uiteindelijk toch excuses te maken voor ons slavernijverleden. Dat is nog steeds niet gebeurd. Mijn uitnodiging om die wijsheid te brengen, blijft gelden. Zeker als over een paar jaar in 2023 een bijzonder jaar aanbreekt. Het is nooit te laat om dat toch te doen. Die uitnodiging blijft staan aan wie dan ook tegen die tijd Nederland zal regeren. Aan Rotterdam zal het niet liggen."

Op 1 juli 1863, nu 158 jaar geleden, werd het einde van de slavernij op Suriname en de Nederlandse Antillen officieel afgekondigd. "Denemarken, Groot-Brittanië en Frankrijk waren Nederland 60 jaar eerder voorgegaan." Maar in 1863 waren de 32.911 tot slaaf gemaakte mensen nog lang niet vrij, vertelt de burgemeester. "Omdat zij zogenaamd nog moesten leren, luister goed, een werkzaam en zedelijk leven te leiden. Had een ander uitgemaakt. Een wrange waarheid is dat het Nederlandse gezag zo lang mogelijk wilde profiteren van goedkope arbeidskrachten. Feitelijk wad de slavernij pas in 1873 voorbij. Daarom herdenken wij in 2023, 150 jaar afschaffing slavernij", zei Aboutaleb.