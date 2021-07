Het weer van vandaag: bewolkt met regen

Vandaag is het overwegend bewolkt en valt er af en toe wat lichte regen. De temperatuur loopt op tot slechts 16 of 17 graden en er staat een matige tot vrij krachtige westen- tot noordwestenwind.

Morgenochtend trekt de bewolking naar het zuidoosten weg. In de middag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af en is het, op een enkele bui na, droog. Het is 20 of 21 graden en er staat een zwakke westen- tot noordwestenwind.

Zonnige momenten

Komend weekend wisselen zonnige momenten, wolkenvelden en een paar buien elkaar af. Lokaal komt er soms een klap onweer bui de buien voor. Als de zon langer schijnt kan het kwik oplopen tot 23 graden. Bij meer wolken is het een graad of 20.

Tussen 1 en 10 juli bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 22,1 graden en de minimumtemperatuur 11,8 graden. Er valt gemiddeld 20,8 mm neerslag.