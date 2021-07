'Eind van het jaar moet er duidelijkheid rond stadionplan Feyenoord City zijn'

Aan de andere kant: als het plan aan het einde van het jaar wél rond is, stapt de gemeente in als aandeelhouder (voor een bedrag van 40 miljoen euro) en kan de bouw van het nieuwe stadion beginnen.

PvdA-er Dennis Tak is een van de gemeenteraadsleden die het ultimatum stelt aan Feyenoord. "We hopen vooral dat nu snel gestart kan worden met de gebiedsontwikkeling met nieuw stadion. Het zijn harde afspraken", geeft hij toe, "maar vooral de ultieme aansporing voor Feyenoord om de komende maanden de schouders eronder te zetten en voor het einde van het jaar definitief over te kunnen gaan tot de realisatie."

Eerder leek het erop dat de beslissing rondom het nieuwe stadion van Feyenoord pas begin volgend jaar zou vallen. Er was meer tijd nodig om de financiering rond te krijgen en het doorrekenen van de bouwkosten zou zeker tot het einde van 2021 duren, bleek tijdens een gesprek tussen de Rotterdamse gemeenteraad en de vertegenwoordigers van Feyenoord.

Algemeen directeur Mark Koevermans zei vorige week nog dat de bouwkosten van Feyenoord City niet hoger mogen worden dan 441 miljoen euro, anders zou het project van de baan zijn.

Hoe zat het nou ook alweer met dat jarenlange project dat Feyenoord City? Bekijk onze explainer van de belangrijkste basisvragen over de bouw van het nieuwe stadion van Feyenoord.