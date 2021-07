'Meerderheid Nederlanders vindt dat Keti Koti géén feestdag moet worden'

Zes op de tien mensen vinden niet dat Keti Koti een feestdag moet worden. Zij vinden het voldoende als de mensen die er behoefte aan hebben, dat in hun eigen kring vieren. Onder deelnemers met een Surinaamse of Antilliaanse afkomst is overigens wel veel steun voor Keti Koti als nationale feestdag.

"Keti Koti is van ons allemaal", zei Aboutaleb woensdag. "Een nationale dag om te huilen en te helen. Een dag van vreugde en vieren." Bij de bijeenkomst woensdag werd stilgestaan bij de afschaffing van de slavernij op 1 juli 1863. Maar in 1863 waren de 32.911 tot slaaf gemaakte mensen nog lang niet vrij, zei de burgemeester. "Omdat zij zogenaamd nog moesten leren, luister goed, een werkzaam en zedelijk leven te leiden. Had een ander uitgemaakt. Een wrange waarheid is dat het Nederlandse gezag zo lang mogelijk wilde profiteren van goedkope arbeidskrachten. Feitelijk was de slavernij pas in 1873 voorbij. Daarom herdenken wij in 2023, 150 jaar afschaffing slavernij."

'Nooit te laat voor excuses'



Ook is een meerderheid van de deelnemers van het onderzoek (66 procent) van mening dat er geen landelijk excuus hoeft te komen voor het slavernijverleden van Nederland. Ze zijn van mening dat 'de generatie van nu niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor wat er in het verleden is gebeurd'. Ook voor die landelijke excuses pleitte Aboutaleb woensdag nog. "Het is nooit te laat om dat toch te doen. Die uitnodiging blijft staan aan wie dan ook tegen die tijd Nederland zal regeren. Aan Rotterdam zal het niet liggen", zei hij.