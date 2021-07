Deadline voor Feyenoord City: 'Dit is de ultieme aansporing'

Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad wil Feyenoord tot aan het eind van het jaar de tijd geven om de financiering rond te krijgen. Ook moet er dan een bouwcontract zijn met een oplossing voor de gestegen bouwkosten. Verder willen de raadsleden ook nog inzage krijgen in een nieuwe toets van de businesscase die nu gemaakt wordt en in het contract met het bouwbedrijf. Als dat niet lukt wil de raad niet instemmen met de deelname aan Feyenoord City.

De nieuwe afspraken zijn opgesteld door de PvdA, GroenLinks en Leefbaar Rotterdam. Feyenoord heeft vorige week tijdens het gesprek met de gemeenteraad gezegd dat ze pas aan het einde van het jaar duidelijkheid hebben over de financiering en de gestegen bouwkosten. De raadsleden willen nu deze datum harder afspreken. Dennis Tak van de PvdA ziet dit 'ultimatum' als een aansporing om financierders nu snel over de streep te trekken mee te doen, omdat het project anders veel te lang gaat duren.

"Ik wil het de ultieme aansporing noemen", zegt Tak op Radio Rijnmond. Voor de PvdA is het uitgangspunt de verbetering van Rotterdam-Zuid, dat met de bouw van het stadion en de bijbehorende gebiedsontwikkeling een boost zou krijgen.

'Snelst resultaat voor Rotterdam-Zuid'

"In 2017 zeiden wij al: 'Zuid moet erop vooruit.' Ondertussen is het tijd geworden om er werk van te maken." Eerder gaf Feyenoord al aan in december te verwachten meer duidelijkheid te kunnen geven. "Laten we dat dan nu op papier zetten", vindt Tak, "zodat investeerders tijd hebben om het laatste geld bij elkaar te halen. Dat duidelijk is voor iedereen dat we in december verdergaan."

Want ondanks alles, wil de PvdA nog steeds dat er een nieuw stadion komt. "Die vraag heb ik me in de afgelopen weken ook vaak gesteld, maar de droom is nog steeds die gebiedsontwikkeling, waarbij het stadion de belangrijkste functie heeft. Omdat we denken dat dit het snelst tot resultaat leidt voor Rotterdam-Zuid, moeten we de stap naar voren maken. Dit is een aanmoediging voor iedereen om de schouders eronder te zetten."

Aan de bak gaan

Met het voorstel, dat volgende week goedgekeurd wordt maar een verwachte meerderheid zal krijgen, zouden de risico's 'dicht gelegd worden'. "Dat geeft mij het vertrouwen dat we hiermee een hoogwaardig besluit door de gemeentekamer halen. We hebben lessen geleerd van het Warmtebedrijf, lessen geleerd uit de adviezen van de rekenkamer en echt geluisterd naar wat de mensen ons hebben verteld in de afgelopen weken. We hebben zo goed en zo kwaad als we kunnen de risico's geprobeerd te ondervangen. Het is voor ons van groot belang dat er geen losse eindjes in zitten. In het najaar willen we zien hoe de risicoverdeling eruit ziet, zodat we als gemeenteraad zeker weten dat het goed gaat. Dit is een aansporing voor Feyenoord om echt aan de bak te gaan."

Het andere scenario, waarin Feyenoord niet aan de 'ultieme aansporing' van de gemeente kan voldoen, is iets waar Tak nog liever niet over nadenkt. "Harde garanties heb je nooit in het leven, zeker niet bij dit soort ingewikkelde bouwprojecten. Op de 'wat dan'-scenario's willen we nog niet te veel vooruit lopen, die scenario's zijn heel onaantrekkelijk. Als er een aantrekkelijk 'wat dan'-scenario was geweest, hadden verschillende politieke partijen al gezegd dat ze niet verder zouden willen gaan. Dat dit amendement er nu ligt, is een duidelijk signaal: het stadion met gebiedsontwikkeling is een overtuigender verhaal dan het alternatief."

Optimist

Tak heeft er vertrouwen in. "Noem me een optimist, maar nu we zo duidelijk als gemeente laten weten wat we willen, lijkt dat me echt een goede aanmoediging voor andere financierders. Ik denk dat het ze kan lukken voor het einde van het jaar. Met dit amendement schat ik de kans hoger dan 50 procent dat het doorgaat."

Donderdagavond wordt het voorstel aangeboden en vergadert de gemeenteraad in een commissie verder over Feyenoord City

