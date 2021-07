Vernietigend rapport: douane worstelt nog steeds met aanpak corruptie in Rotterdamse haven

De corruptiebestrijding binnen de douane is te beperkt. Er is geen specifiek en up-to-date integriteitsbeleid, waardoor in potentie alle douanefunctionarissen interessant kunnen zijn voor criminelen. Dat concludeert onderzoeksbureau KPMG in een donderdag verschenen vernietigend rapport over corruptierisico's bij de douane in de Rotterdamse haven.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen had KPMG om dit rapport gevraagd, nadat de douanetop eerder doelbewust de medewerking aan een ander onderzoek had gefrustreerd. In dit onderzoek 'Als de prooi de jager pakt' keken wetenschappers, onder leiding van hoogleraar criminologie Cyrille Fijnaut, naar mogelijke integriteitsschendingen tussen 1996 en 2016. Zij stuitten daarbij op enkele honderden mogelijke gevallen, die nooit zijn onderzocht.

Aan dit nieuwe onderzoek van KPMG heeft de douane wel volledig meegewerkt. De organisatie heeft 130 (beleids)documenten gedeeld, er zijn 26 medewerkers geïnterviewd en er is een vragenlijst over de integriteitscultuur in de organisatie verspreid. "De samenwerking hebben we als integer en coöperatief ervaren," aldus de onderzoekers. Verder zijn veertien experts geïnterviewd van de FIOD, het Havenbedrijf en de Zeehavenpolitie, net als enkele wetenschappers en misdaadjournalisten.

Kwetsbaar

Douanemedewerkers zijn voor criminelen zeer interessant en hun kennis is essentieel voor het kunnen invoeren van drugs. Zo willen criminelen graag weten hoe en welke containers worden gecontroleerd en op welk terrein de container staat. Ze zijn dus afhankelijk van informatie van binnenuit. Dat maakt de douaniers gevoelig voor omkoping.

Vaak wordt verondersteld dat douaniers door een verslaving, echtscheiding of extravagante levensstijl bereid zijn in zee te gaan met criminelen. Maar ook medewerkers met een stabiele thuissituatie blijken gevoelig voor omkoping en corruptie. Het initiatief ligt zowel bij de medewerker als bij de criminelen. En sommige criminelen solliciteren zelf ook naar een functie binnen de douane. "Corruptie is een veelkoppig monster, daarom kunnen we ons niet toespitsen op specifieke groepen medewerkers. Over de hele linie is een integriteitsbeleid nodig, om valkuilen te voorkomen", aldus de onderzoekers.

Gerrit G.

In het verleden zijn meerdere medewerkers van de douane veroordeeld voor betrokkenheid bij diverse corruptiezaken. Zo liet douanier Gerrit G. in opdracht van criminelen drugstransporten door. Een andere douanier, Gertie V., moest twee jaar de cel in vanwege witwassen en omkoping. Ook andere douaniers waren betrokken bij witwassen en drugsinvoer.

Van deze incidenten is volgens de onderzoekers te weinig geleerd, waardoor een groot deel van de medewerkers denkt dat corruptie vooral elders in de organisatie gebeurt. Er zijn wel enkele maatregelen getroffen om de kans op corruptie te beperken, zoals functieroulatie, het verbod op ad hoc wisselen van diensten en het 4-ogenprincipe. Maar in de praktijk blijken teams af te wijken van deze afspraken, waardoor het effect van de maatregelen gering is.

Criminelen blijken de douane ook steeds sneller af te zijn, omdat de anticorruptiemaatregelen die getroffen zijn, tijdrovend zijn en zich beperken tot enkele functies. De aanpak gebeurt vaak ook pas achteraf na een geconstateerd incident, en vermoedens van corruptie worden niet gedeeld of gebruikt om van te leren. Binnen de top is bovendien onvoldoende actuele kennis over de werkwijzen van criminelen. En het zicht op risico's en incidenten is door 24/7 roosters, solistische rollen en verschillen in leiderschapsstijl beperkt.

Aanbevelingen

De onderzoekers doen zes aanbevelingen voor de douane in de Rotterdamse haven. Allereerst raden ze een handleiding aan waarin helder beschreven staat hoe om te gaan met vermoedens van corruptie en poging tot omkoping, het gebruik van sociale media en het delen van informatie over werk in sociale kringen.

Er moet ook een bewustzijnsprogramma komen, dat aansluit bij de dagelijkse praktijk. De focus zou daarbij moeten liggen op goed gedrag in plaats van medewerkers bang maken voor de consequenties van niet-integer gedrag. Ook een jaarlijkse integriteitsrisicoanalyse wordt aanbevolen, net als een regelmatig terugkerende screening voor alle medewerkers, ook die al uit dienst zijn. Verder wordt een integriteitsfunctionaris aangeraden, net als een of meerdere data-analisten voor inzicht in mogelijke corruptiesignalen in de organisatie.