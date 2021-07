Vaccineren in de Kocatepe Moskee: 'Dit kan drempelverlagend werken voor de moslimgemeenschap'

Ismail Guvec over het vaccineren in de Kocatepe moskee

Het vaccineren van mensen binnen de moslimgemeenschap in Rotterdam wil nog niet vlotten. Zo'n dertig procent van de bezoekers van de Kocatepe Moskee op Rotterdam-Zuid is momenteel pas gevaccineerd, zo schat voorzitter Ismail Guvec. Dat terwijl het kabinet landelijk streeft naar een vaccinatiegraad van zeker tachtig procent. Geïnteresseerden kunnen daarom komende zaterdag terecht bij de moskee aan het Afrikaanderplein om zich te laten vaccineren.

Volgens Guvec zijn veel mensen uit de Turkse gemeenschap wel toe aan een vaccin, maar laten ze zich toch niet prikken. "Ze laten zich informeren door sociale media en via via, terwijl dat niet altijd de juiste informatie is. Ze denken dat ze later geen kinderen meer zouden kunnen krijgen, maar hebben het bijvoorbeeld ook over chips of dat er gespeeld wordt met DNA. Dat zijn dingen die ze via sociale media horen."

De moskee wordt voor het vrijdaggebed door zo'n duizend mensen bezocht. Daarvan zijn er maar een paar honderd ingeënt, schat Guvec. Door in samenwerking met de GGD de moskee open te stellen als vaccinatieplek, hopen ze dat aantal op te krikken. "Ook verspreiden we veel informatie via onze eigen sociale media en besteden onze imams veel aandacht aan corona tijdens het vrijdagmiddaggebed, waar veel mensen op af komen. We kunnen op die manier dus ook veel mensen bereiken. Ook hebben we een grote kantine, die veel mensen bezoeken en waar we mensen één op één kunnen aanspreken. We zien als iemand zich uiteindelijk laat vaccineren, dat anderen wel volgen."

'Moskee kan bepaalde rol spelen'

Vorige week konden mensen ook terecht in de moskee om gevaccineerd te worden. Toen deden ruim tweehonderd mensen dat. Voor zaterdag staan er nog eens 250 vaccinaties op het programma. "We zien dat ook mensen van andere afkomsten ons bezoeken. We doen dit ook voor de wijk. Na zaterdag willen we graag nog door, want we merken dat de moskee een bepaalde rol hierin kan spelen. Juist voor de moslimgemeenschap kan het vaccineren in de moskee drempelverlagend werken."

Geïnteresseerden kunnen kiezen voor een vaccin van Janssen of Pfizer. Guvec zag vorige week dat jongeren vooral Janssen kozen en dat ouderen gingen voor een Pfizer-vaccin. "Die laatste groep moeten we dan nog eens ontvangen voor een tweede prik, maar zij zijn van harte welkom. We helpen graag mee."