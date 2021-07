CHIO Rotterdam: Werth de beste bij de kür op muziek

Op de tweede plaats eindigde Edward Gal met zijn paard Glock's Total Us (84.280 procent). Met een score van 80.065 procent werden ruiter Dorothee Schneider en het paard DSP Sammy Davis Junior.

De ochtend kende een Nederlandse winnaar. Bart Bles won met zijn paard Grenoble DN het onderdeel springen tegen de klok in een tijd van 78.02 seconden. De jump-off werd op naam geschreven door de Duitse ruiter Daniel Deusser met zijn paard Casallvano in 37.15 seconden.

Later op de middag mochten de dressuurpaarden opdraven. Bij de Grand Prix Special had Nederland weer succes. Hans Peter Minderhoud zegevierde met zijn paard Glock's Dream Boy N.O.P. met een score van 78.894 procent. Dinja van Lierde behaalde 73.489 procent met haar paard Hermes. De Brabantse kreeg zaterdag een tik te verwerken, nadat bekend werd dat haar paard Hermes niet naar de Olympische Spelen mag vanwege een administratieve fout. Hermes staat bij de FEI namelijk ingeschreven als een Duits paard. Dat mag niet, want het paard moet volgens de internationale regels dezelfde nationaliteit hebben als de ruiter.

Dag 2

De Nederlandse springruiters hebben vrijdagavond de landenwedstrijd gewonnen van de 72e editie van het CHIO. Nederland kwam als laatste in actie.

In 2016 won Nederland voor de laatste keer de prestigieuze landenwedstrijd. De openingsrubriek van vrijdag is gewonnen door de Amerikaanse amazone Lucy Deslauriers. Sanne Thijssen eindigde als tweede, voor de Noor Johan Sebastian Gulliksen.

Ook de tweede wedstrijd van de dag kreeg een Amerikaanse winnaar. McLain Ward met Catoki was de sterkste combinatie. Als tweede eindigde de Belg Francois Mathy Jr met Casanova de l'Herse en ook de derde plaats was voor een Amerikaanse combinatie, Adrienne Sternlicht met Lafayette van Overis.

Paard Desperado houdt Scholtens thuis

Emmelie Scholtens uit Gorinchem hoort bij de beste dressuurruiters uit Nederland. Normaliter zou ze rijden op het CHIO én de Olympische Spelen, maar een beenblessure bij haar paard Desperado gooit roet in het eten.

"De timing komt op een ongelukkig moment", vertelt Scholtens. "Maar de vooruitzichten dat Desperado fit wordt, zijn voor mij belangrijker dan het rijden op de Olympische Spelen. Ja, ik heb mij best wel een beetje schuldig gevoeld. Had ik het kunnen voorkomen? Maar nu kijk ik vooral vooruit."

Dag 1

Op de eerste dag won zesvoudig Olympisch kampioene Isabell Werth uit Duitsland de Grand Prix van de landenwedstrijd. Ze eindigde voor Hans Peter Minderhoud en Edward Gal. Nederland gaat wel aan de leiding in de landenwedstrijd. De wedstrijd werd gevolgd door een paar honderd toeschouwers. Ook zij misten de volle tribunes en ambiance, maar de toeschouwers die er waren omschreven de sfeer als knusser en intiemer. "De sport staat meer centraal", zei amazone Daniëlle van Mierlo.

Donderdag werd de eerste springwedstrijd gewonnen door Peder Fredericson en z'n paard H&M All In. In 2017 won de Zweedse combinatie de Grote Prijs en nu was er dus weer succes in Rotterdam. Tweede werd de Franse Penelope Leprovost met Vancouver de Lanlore en derde werd Piergiorgio Bucci uit Italië met Naiade d'Elsendam Z. De beste Nederlander was Sanne Thijssen, die met Con Quidam Rb op een knappe vierde plaats eindigde.

Programma

De hoogtepunten van het CHIO zijn ook dit jaar de landenwedstrijd op vrijdag (springen), de kür op muziek op zaterdagavond (dressuur) en de Grote Prijs van Rotterdam (springen) op zondag. Omdat het voor de ruiters het laatste meetmoment is voorafgaand aan de Olympische Spelen is vrijwel de complete wereldtop aanwezig in Rotterdam.