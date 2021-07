Handjevol toeschouwers ziet Werth en Fredericson winnen op eerste dag van 'knusser en intiemer' CHIO

Op de eerste dag won zesvoudig Olympisch kampioene Isabell Werth uit Duitsland de Grand Prix van de landenwedstrijd. Ze eindigde voor Hans Peter Minderhoud en Edward Gal. Nederland gaat wel aan de leiding in de landenwedstrijd. De wedstrijd werd gevolgd door een paar honderd toeschouwers. Ook zij misten de volle tribunes en ambiance, maar de toeschouwers die er waren omschreven de sfeer als knusser en intiemer. "De sport staat meer centraal", zei amazone Daniëlle van Mierlo.

Donderdag werd de eerste springwedstrijd gewonnen door Peder Fredericson en z'n paard H&M All In. In 2017 won de Zweedse combinatie de Grote Prijs en nu was er dus weer succes in Rotterdam. Tweede werd de Franse Penelope Leprovost met Vancouver de Lanlore en derde werd Piergiorgio Bucci uit Italië met Naiade d'Elsendam Z. De beste Nederlander was Sanne Thijssen, die met Con Quidam Rb op een knappe vierde plaats eindigde.

Programma

De hoogtepunten van het CHIO zijn ook dit jaar de landenwedstrijd op vrijdag (springen), de kür op muziek op zaterdagavond (dressuur) en de Grote Prijs van Rotterdam (springen) op zondag. Omdat het voor de ruiters het laatste meetmoment is voorafgaand aan de Olympische Spelen is vrijwel de complete wereldtop aanwezig in Rotterdam.

Alle wedstrijden van het CHIO zijn hier te volgen