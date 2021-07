Luister terug: Casper van Eijck ontmoet Loes Luca

Loes Luca was te gast in 'De Verdieping'. | Foto: Rijnmond | Foto: Rijnmond

Eens in de maand neemt Casper van Eijck het programma 'De Verdieping' over. Hij heeft zo zijn eigen schare gasten in de Rijnmondstudio. Onlangs had de Rotterdamse chirurg en voormalig clubarts van Feyenoord, Loes Luca tegenover zich.

Loes Luca was recent te zien in de zeer succesvolle NPO-serie Oogappels. De 67-jarige duizendpoot schitterde in het verleden onder meer in producties als 't Schaep met de Vijf Pooten, Ja Zuster Nee Zuster en de De Marathon. In het radioprogramma De Verdieping sprak Casper van Eijck met Luca over haar liefde voor muziek en de betekenis in het leven. Eerder ging Casper over deze onderwerpen al het gesprek aan met Giovanni van Bronckhorst, Diederik Gommers, Sander de Kramer en René van der Gijp.

De Verdieping is het interviewprogramma van Rijnmond, gepresenteerd door Ruud de Boer, die wordt afgewisseld met Casper van Eijck en collega-radiomakers als Paul Verspeek. Iedere vrijdag tussen zes en zeven op Radio Rijnmond en 24/7 via de podcast.