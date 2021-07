Vrijdag op Radio Rijnmond: Casper van Eijck ontmoet Loes Luca

Loes Luca was recent te zien in de zeer succesvolle NPO-serie Oogappels. De 67-jarige duizendpoot schitterde in het verleden onder meer in producties als 't Schaep met de Vijf Pooten, Ja Zuster Nee Zuster en de De Marathon. In het radioprogramma De Verdieping wordt het vrijdag vanaf 18:00 uur een gesprek over het leven en over muziek. Want dat is waar Van Eijck bij zijn gasten altijd naar op zoek gaat; de liefde voor muziek en de betekenis in het leven. Eerder ging hij over deze onderwerpen al het gesprek aan met Giovanni van Bronckhorst, Diederik Gommers, Sander de Kramer en René van der Gijp.