Vlaardingse Orgel Joke doet het rustiger aan, maar overweegt wel een festivaloptreden

De coronatijd is een achtbaan geweest voor Orgel Joke: tv-optredens, media-interviews en altijd maar weer nieuwe nummers instuderen op haar orgel. Maar de internethit uit Vlaardingen schakelt even een tandje terug, want het werd haar allemaal een beetje te veel.

"In juli en augustus doe ik nog maar twee nummers per week", kondigt Joke aan. "Ik had geen tijd om mensen te bezoeken of een stukje te fietsen. Ik pas ook op mijn kleindochter en geef huiswerkles aan mijn kleinzoon. Ook heb ik mijn huishouden nog." legt de 71-jarige Vlaardingse uit, die nog steeds veel mensen wil blij maken met haar orgelmuziek. Tot nu toe speelde 246 liedjes met haar keyboard.

Sinds haar kleinzoon in maart vorig jaar een video van orgelspelende Joke Meijer op social media zette, is ze een Instragram-hit geworden. Elke week speelde ze drie nieuwe nummers voor haar bijna 40 duizend volgers. Dat gaat dus veranderen.

Op de planken

Nu er weer de zalen en theaters weer opengaan, kan er weer publiek aanwezig zijn bij optredens. Daar gaat Joke volgende week voor het eerst aan ruiken. "Het is een dinnershow waar ik twee liedjes doe. Eerst zeiden ze het is voor vijftig mensen, maar nu zijn het er driehonderd! Ik ben wel een beetje zenuwachtig. Mijn zoon zegt dat ik mijn oneindige blik moet opzetten. Doe net alsof je alleen in de kamer zit. Ik doe mijn best. Maak ik een foutje, dan moeten ze het mij maar vergeven."

Voorlopig heeft Orgel Joke niet veel plannen voor optredens; ze gaat zeker niet op tournee. "Ik heb altijd gezegd, ik wil best één of twee liedjes spelen voor een goed doel, maar echt optredens dat red ik gewoon niet." zegt Joke die lichte vorm van COPD heeft.

"Een festival? Ja, dat wordt steeds geopperd en ik ben gevraagd voor januari om te spelen op een festival in Noord Holland. Ik heb nog geen ja gezegd, omdat ik het nog steeds zo eng vind. Ik twijfel nog, ik weet het nog niet. Ik weet echt niet of ik durf. Het optreden volgende week met die driehonderd mensen is voor echt uitproberen: hoe voel ik me als ik voor zoveel mensen zit te spelen?", vraagt Orgel Joke zich af.