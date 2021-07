Nederland geeft gehoor aan Rotterdamse oproep: 150 duizend vaccins naar Kaapverdië

Naast de 150 duizend vaccins wordt ook gestart met leveringen aan het zogenoemde Covax-programma. Dat is een initiatief van de Verenigde Naties, om de eerlijke toegang tot coronabehandelingen, -tests en -vaccins te vergroten. Nederland laat weten dat hulp aan Kaapverdië mogelijk is door een levering van ruim een miljoen AstraZeneca-vaccins.

Volgens De Jonge speelt het mee dat er 'vanwege de grote Kaapverdische gemeenschap in Nederland veel verkeer en contact is tussen Nederland en Kaapverdië'. Daarnaast worden er zo'n 3 miljoen vaccins aan Indonesië gedoneerd, waar de situatie ook 'zeer ernstig is'. "Het land wordt hard getroffen door de deltavariant van het virus." De vaccins worden later dit jaar geleverd.

Het medisch hulpteam van het Eramus MC, de gemeente en Veiligheidsregio Rotterdam zal beide eilanden ondersteunen bij het prikken.

'Land allang failliet'

Vorige maand riepen Rotterdammers Margarida Silva Mendes en Steven Lammering op om hulp te bieden aan Kaapverdië. De situatie in het land aan de westkust van Afrika is namelijk zorgelijk, zei Silva Mendes. "Sinds maart zijn er geen toeristen naar Kaapverdië getrokken en 25 procent van de mensen is voor hun inkomsten afhankelijk van het toerisme." Daarbij zijn er veel besmettingen en is de vaccinatiegraad laag, maar vaccins zijn moeilijk te krijgen.

Kaapverdië kan alleen via het Covax-programma aan vaccins kopen en heeft al zo'n 16 duizend vaccins gekregen, maar maakt naar verwachting pas eind 2022 aanspraak op een volgend levering. "Dan zou Kaapverdië pas in 2023 gevaccineerd zijn en dan is het land allang failliet", legde Margarida uit.