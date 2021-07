Honderden mensen in de rij bij de Kuip voor staking grootmetaal

Zo'n duizend mensen hebben zich donderdagmorgen gemeld bij de Kuip om zich in te schrijven voor een tweedaagse staking in de metalelktro, de vroegere grootmetaal. Het gaat onder meer om medewerkers van IHC, Fokker, Damen en Hollandia.

Het gaat om medewerkers uit onze regio, West-Brabant en Zeeland. De stakers hebben zich verzameld in een zogeheten stakingsstraat op parkeerterrein P3 en P4 bij De Kuip.

Het is de zoveelste keer dat er gestaakt wordt in de metaalsector. De gesprekken over een nieuwe cao zitten al maanden vast. Het conflict gaat onder meer om een hoger loon, meer vaste contracten en een ouderenregeling. "De werknemers zijn het zat dat werkgevers geen eerlijke en moderne cao willen en bovendien al maanden niks van zich laten horen", zei Jan Meeder van FNV Metaal eerder. "De medewerkers voelen zich behoorlijk in de kou staan."

Over de nieuwe cao wordt om precies te zijn sinds september onderhandeld.