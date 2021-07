Celstraffen tot 3 jaar voor gewelddadige gijzeling Dordrecht: 'Ze waren uit op de erfenis'

Het Openbaar Ministerie heeft tot drie jaar celstraf geëist voor een gewelddadige gijzeling in een huis aan de Vrankenstraat, in het centrum van Dordrecht. Een echtpaar van toen 50 en 68 jaar oud werd de hele nacht gegijzeld gehouden door meerdere verdachten. Twee van hen (18 en 22 jaar oud) zijn nu voorgekomen. Ze zouden op de erfenis van een half miljoen uit zijn geweest.

Op 21 maart 2021 wordt er rond 18:30 uur 's avonds aangebeld door de vaste dealer van het echtpaar. De vrouw doet open. De dealer wil een geldbedrag terug komen brengen, dat hij eerder van het mannelijke slachtoffer heeft geleend. Eigenlijk wil de vrouw hem niet binnenlaten, maar hij blíjft maar aandringen. Op het moment dat ze de deur opendoet, stapt een andere man binnen. Die komt wel vaker mee met de dealer, maar de twee mannen die achter hém staan niet. Ze hebben een bivakmuts op en een mes in hun handen. "Toen wist ze wel hoe laat het was", vertelt het OM.

Sok in mond

Ze moet haar sieraden en horloge afgeven. Ze wordt bedreigd; als ze niet meewerkt, gaat ze dood. In de slaapkamer worden haar handen en voeten vastgetaped en wordt er een sok in haar mond gestopt. Ook krijgt ze een blinddoek om. Er wordt gevraagd waar haar telefoons en geld zijn, daarna wordt er een mes op haar keel gezet. De telefoons worden gevonden, dan moet de vrouw de code voor de telefoons geven, anders zouden de mannen haar partner doodmaken. En daarna de vrouw zelf.

Met de telefoon openen de mannen een bankapp, maar op die rekening staat maar weinig geld. Op een andere rekening staat 2 duizend euro, dat had haar man er net opgezet. De bijbehorende bankpas wordt meegenomen.

Iedere dag een vinger eraf...

Nu willen de mannen de code van haar man, voor de rekening waar een half miljoen aan erfenis op staat. Die code geeft ze niet, waarop ze wordt geslagen. Haar man ligt ondertussen in de woonkamer. De mannen dreigen dat ze hem dood gaan maken, zeggen water te gaan koken en gooien dan een bak koud water over haar heen. Weer wordt een mes op haar keel gezet. Haar man moet de code geven, anders zouden ze de vrouw om het leven brengen. Het werkt niet. Weer wordt ze geslagen, op haar been en haar rug. Ook haar man moet het ontgelden en krijgt klappen. Later blijken twee ribben gebroken te zijn.

De overvallers krijgen ruzie: het gaat ze niet snel genoeg. Bij het mannelijke slachtoffer wordt een tang op zijn vingers gezet. De mannen gaan vingers breken als niet heel snel een pasje voor de bankrekening wordt gegeven. Iedere dag zou er een vinger afgaan.

Op heterdaad betrapt

In de vroege ochtend van 22 maart krijgt de politie een verontrustend telefoontje: een man zegt in zijn woning te zijn overvallen, met tape te zijn vastgebonden en dat er nog twee overvallers in de woning aanwezig zijn. Volgens de man zijn de overvallers uit op een recent verkregen erfenis, waardoor het echtpaar 500 duizend euro op een rekening heeft staan. De overvallers zijn in slaap gevallen, waardoor de man de politie kan bellen.

De politie kan twee mannen op heterdaad betrappen en aanhouden. Het gaat om een 18-jarige man uit Papendrecht en een 22-jarige uit Dordrecht. De andere verdachten zijn eerder in de nacht al weggegaan. Later zijn er vier verdachten aangehouden, de zaken tegen hen komen in het najaar voor.

Er zijn uiteindelijk meerdere 'ploegen' in de woning geweest. De 18-jarige is volgens het OM het 'langst van alle verdachten' in de woning geweest. De 22-jarige man zat in de derde ploeg en hield met de Papendrechter de wacht tot in de ochtend een volgende ploeg zou komen. De twee mannen worden apart berecht omdat ze op heterdaad zijn betrapt.

'Moet naar gijzeling toe'

De 22-jarige man zegt dat hij dacht dat hij 'gewoon een nachtje bij twee junks moest slapen'. Hij zegt niet te hebben geweten wat er aan de hand was. De 18-jarige zegt dat hij moest oppassen en daar geld voor zou krijgen. Hij zou erin meegesleept te zijn en eigenlijk niet te hebben gewild. Dat er geweld is gebruikt heeft hij niet gezien. Het dreigen over vingers afsnijden zou door de 'opdrachtgever' zijn gebeurd. "Zíj wilden de bankpas van de man, omdat daar veel geld op zou staan", heeft hij verklaard.

Op zijn telefoon zijn echter filmpjes gevonden waarin hij zegt dat hij het mannelijke slachtoffer klappen gaat geven. Ook is een berichtje gevonden waarin staat dat hij een paar dagen niet kan bellen omdat hij 'naar een gijzeling toe moet'. "Hij is gewoon een volwaardige mededader", concludeert het OM. Het verhaal van de 22-jarige Dordrechter lijkt wel te kloppen: hij zou inderdaad alleen hebben 'opgepast'.

"Er was sprake van een plan, een rolverdeling, een ploegenwissel... Kennelijk hadden ze door dat het weleens lang kon gaan duren", redeneert het OM. "Hier moet een scherpe strafrechtelijke sanctie volgen." Tegen de 22-jarige Dordrechter is een jaar celstraf geëist. Als het aan het OM ligt gaat de 18-jarige Papendrechter drie jaar de cel in.