Taakstraf voor fataal ongeluk met verkeersregelaar in Hellevoetsluis

Erehaag voor omgekomen verkeersregelaar: 'De grens is bereikt' | Foto: Stille uit video

De rechter heeft de bestuurder van een tractor een taakstraf van 240 uur opgelegd voor een fataal ongeluk met een verkeersregelaar in Hellevoetsluis. De bestuurder krijgt ook drie maanden cel voorwaardelijk.

Het slachtoffer werd in augustus 2019 aangereden, viel op zijn achterhoofd en overleed een dag later. Vanwege de landelijke fokveedag in Hellevoetsluis waren destijds meerdere kruisingen afgezet. De rechter stelt vast dat de chauffeur twee keer de aanwijzingen van een verkeersregelaar heeft genegeerd.

De 56-jarige verdachte uit Hellevoetsluis heeft ontkend dat hij het slachtoffer had aangereden, maar volgens de rechter zijn er vijf getuigen die beschrijven dat de tractor de verkeersregelaar heeft geraakt. De rechter neemt het de man kwalijk dat hij geen verantwoordelijkheid heeft genomen voor zijn daden.

Justitie had alleen een werkstraf van 240 uur geëist. De rechter komt ook met een voorwaardelijke celstraf, vanwege de ernst van het feit. Een voorwaardelijke straf gaat pas tellen als de veroordeelde opnieuw in de fout gaat.

De verdachte moet ook een jaar lang zijn rijbewijs inleveren (achttien maanden waarvan zes voorwaardelijk). De rechter zegt ermee rekening te hebben gehouden dat de man aardappelteler is, voor wie een rijbewijs belangrijk is.