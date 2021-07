Verdachte overval Fred van Leer langer vast

De man die wordt verdacht van het overvallen van de Rotterdamse stylist Fred van Leer blijft langer vast zitten. Dat heeft de rechter donderdag besloten. Van Leer werd in november 2020 overvallen in zijn woning aan de Mathenesserlaan.

Twee mannen belden destijds 's ochtends aan bij de stylist en bedreigden hem met een vuurwapen. Een van hen, een 23-jarige Amsterdammer, werd twee weken later aangehouden. Bij de woning was een schoen, wapen en scooter achtergebleven. Op de schoen en scooter zat DNA van deze verdachte.

Tijdens de rechtszaak in mei ontkende deze man dat hij de stylist heeft overvallen. Hij zei toen dat hij die dag niet in Rotterdam was. Dat zijn DNA in de schoen zat, kon volgens hem komen omdat in zijn kringen vaker elkaars kleding wordt gedragen. De scooter heeft hij mogelijk op een ander moment aangeraakt of hij heeft erop gezeten, zegt hij. Het rijwiel geldt al vijf jaar als gestolen.

De rechter in Rotterdam besloot donderdag in een pro-forma zitting dat de man voorlopig blijft vastzitten. In september is de inhoudelijke behandeling.