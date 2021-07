Arrestatieteam pakt Rotterdammer op voor beschieting bedrijfspand

Het arrestatieteam van de politie heeft woensdag een 33-jarige man uit Rotterdam opgepakt. Hij wordt verdacht van het beschieten van een bedrijfspand in Den Haag in april. Ook werd een handgranaat voor de deur tot ontploffing gebracht.

De explosie was op zondag 18 april rond 03:30 uur, bij een pand aan de Laan van Heemstede in Den Haag. Het pand raakte daarbij behoorlijk beschadigd. Niet veel later werd een auto in brand gestoken op de Henricuskade. Dit was mogelijk de vluchtauto van de verdachten.

De 33-jarige Rotterdammer zit momenteel in beperkingen en mag dus alleen contact hebben met zijn advocaat. Het onderzoek loopt nog. Meer aanhoudingen sluit de politie niet uit.