Onverwachte gezinsuitbreiding: wildvreemde poes bevalt (met tips via Twitter) op Esthers bank

De poes dook maandagavond voor de eerste keer op in de tuin van Hoogerbrugge. "Eén van onze katers was aan het janken. Dat geluid had ik nog nooit eerder gehoord. Toen we bij de kater gingen kijken, zagen we deze poes tussen de planten liggen", vertelt Esther. Ze herkende de poes niet en had meteen het gevoel dat er iets niet klopte. "Ik wist niet zeker of ze zwanger was. De poes bleef vervolgens om mij heen draaien. Vervolgens hadden we brokjes voor haar neergezet, die zij meteen opat. Daarna viel zij onder een tuintafel in slaap."

De volgende morgen was de moederpoes uit de tuin verdwenen. Esther liet de tuindeur op een kier staan. Net na het avondeten wandelde de poes inderdaad weer de achtertuin in. De poes rende vervolgens het huis van Esther binnen. "Een andere kat zou je wegsturen, maar dat deden we niet. Het kon niet lang meer duren totdat de poes zou bevallen", vertelt ze.

Hulp van Twitter

De poes zocht een plekje om te bevallen en holde naar boven. In eerste instantie was de poes in bed gedoken, maar daar was Esther niet bij mee. De poes werd daaruit gehaald en bleef in huis rondjes lopen, waarna ze op de bank neerplofte. "Ik heb toen twee vrienden geappt die meer verstand van katten hadden. Ze zijn gelijk gekomen. Toen ontdekte ik dat de bank ineens vochtig werd: de bevalling was begonnen."

Helemaal onbekend met katten is Esther niet. Ze heeft met haar gezin namelijk twee katers in huis: Joep en Pim. Van kattenbevallingen wist Esther echter helemaal niets. Dus schakelde zij via sociale media hulp in. Op Twitter benaderde ze @mevrouwadvocaat, die veel verstand van katten heeft. Toen zij het bericht van Esther oppikte, ging het balletje snel rollen en kreeg de Berkelse op Twitter allemaal tips hoe zij het beste kon helpen bij de bevalling.

Eigenlijk is Esther niet echt actief op Twitter. Ze is meer een volger op dat medium dan dat zij tweets plaatst, vertelt ze. "Eerst had ik maar negentig volgers, maar na deze tweets over de kittens is dat aantal boven de vijfhonderd uitgekomen", lacht ze.

De bevalling deed de poes in een kratje met handdoeken erin. Rond 22:45 uur werd de eerste kitten geboren. Uiteindelijk zou moederpoes drie kittens op de wereld zetten, maar één kitten heeft de bevalling niet overleefd. Esther bleef vervolgens heel de nacht bij de kersverse moeder en haar twee kittens. Via Twitter werd zij op de hoogte gehouden van tips voor ná de bevalling.

'Alsof ze hier al jaren woont'

Moederpoes en de twee kittens maken het goed. Tot woensdag bleven ze in de huiskamer, maar dat werd op een gegeven moment te druk. Nu zijn de katten op een andere kamer te vinden. "Moederpoes loopt rond alsof ze hier al jaren woont, maar daar zijn onze katers Joep en Pim niet blij mee", lacht Esther.

De moederpoes rust uit | Foto: Esther Hoogerbrugge

Van wie de moederpoes is, weet Esther niet. Ze vermoedt dat de poes een 'corona-huisdier' en absoluut geen zwerfkat is. Esther heeft op allerlei manieren geprobeerd om te achterhalen wie het baasje is. Tot op heden heeft ze geen reactie gekregen.

Maar de poes en kittens kunnen niet blijven. Een nieuwe locatie heeft Hoogerbrugge al gevonden: "Over een week gaan ze naar een schoonmoeder van een vriendin in Bergambacht. Zij is speciaal daar naartoe verhuisd om katten op te vangen."

Nog een weekje dus en dan zijn de poes en de kittens weg bij de familie Hoogerbrugge in Berkel en Rodenrijs. Donderdagavond gaat zij nog even videobellen met een vrouw die veel kattenbevallingen heeft gedaan. Zo weet Esther nog niet wat het geslacht van de kittens zijn. Zij heeft ook nog niet over namen gedacht voor de kittens. "Dat moeten we wel gaan doen, maar de moeder noemen we gewoon 'Moederpoes'!", lacht Esther.