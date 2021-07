Ouders vaker betrokken bij seksueel misbruik van minderjarigen: 'Het is een blinde vlek in de mensenhandel'

"Het grootste gedeelte is minderjarig. Uit ons rapport blijkt dat twintig procent van de slachtoffers vijftien jaar of jonger is. Het jongste slachtoffer is negen jaar", verzucht Ceuleers.

Uit eerder onderzoek blijkt dat het vaak om kwetsbare gezinnen gaat, legt Ceuleers uit. "Ze hebben dan vaak een hulpverleningsgeschiedenis of schulden, maar dat is niet altijd het geval. Het kan eigenlijk iedereen gebeuren."

'Techbedrijven doen te weinig'

Ceuleers vindt het lastig om te zeggen of corona een rol heeft gespeeld in de verdubbeling. "Het aantal slachtoffers van mensenhandel dat bij ons in beeld is, is vrijwel gelijk gebleven. We hadden eigenlijk gedacht dat we een daling zouden zien, maar mensenhandelaren en klanten hebben zich door corona niet laten tegenhouden." Of het wel de rol van de ouders heeft beïnvloed, weet Ceuleers eveneens niet.

Ook spelen sociale media een grote rol. Op platformen als Instagram, Snapchat en TikTok gaan mensenhandelaren op zoek naar potentiële slachtoffers. "Ze verkrijgen daar naaktmateriaal", zegt Ceuleers. Hij zegt dat deze techbedrijven veel geld verdienen, maar nog weinig doen om hier tegenin te gaan. "Ze hebben weinig serieus werk hiervan gemaakt."

'Blinde vlek in de mensenhandel'

Fier constateert dat de seksuele uitbuiting van kinderen, waarbij de ouders betrokken zijn, 'een blinde vlek in de mensenhandel is'. Ceuleers roept daarom de staatssecretaris op om hier verder naar te kijken. Het zicht op de jaarlijks dertienhonderd minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting was al voor de uitbraak van het coronavirus nagenoeg verdwenen. Slechts twee tot vier procent van deze slachtoffers was in beeld. "Met de chat (op de website van Fier, red.) hebben we dat kunnen opkrikken naar tien procent, maar negentig procent van deze slachtoffers blijft buiten beeld."

Via een anonieme chat kunnen slachtoffers met Fier in contact komen. Uit schaamte of angst durven minderjarigen vaak niet hun verhaal te doen. "Soms hebben zij hun verhaal alleen nog bij de chat van Fier gedaan. Het kan een opstapje zijn naar reguliere zorgverlening en/of de politie. Het doel is om uitbuiting te beëindigen", benadrukt Ceuleers.