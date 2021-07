Auto’s personeel De Schie in brand gestoken

Wie zijn verantwoordelijk voor het in brand steken van auto’s op een parkeerterrein van PI De Schie in Rotterdam? En wat is het motief? Er zijn beelden van twee mannen die op de parkeerplaats een brandbare vloeistof over een aantal auto’s van het gevangenispersoneel gieten en in brand steken.

De brandstichting is maandag 17 mei omstreeks 13.00 uur. De twee hebben allebei een jerrycan bij zich. De één een groene en de andere een donkere. Nadat ze een aantal auto’s hebben besprenkeld met een vloeistof, vatten er twee vlam.

De daders vluchten over de Jonkersbrug richting voetbalvereniging Het Witte Dorp. Wie herkent het duo of heeft andere informatie over de brandstichting?

Bel met de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.