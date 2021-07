Transportsector lijdt 53 miljoen verlies door problemen Haringvlietbrug, gemeenten vinden maatregelen onaanvaardbaar

De besturen van de gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee noemen de langdurige en ingrijpende maatregelen die worden genomen bij de Haringvlietbrug onaanvaardbaar. Auto's mogen vanaf eind juli voor de komende twee jaar nog maar 50 kilometer per uur op de brug rijden. Daarnaast is er maar één rijstrook beschikbaar per rijrichting. "De bereikbaarheid van de eilanden wordt hierdoor te sterk aangetast en de economische schade zal enorm zijn." Transport en Logistiek Nederland (TLN) noemt de maatregelen 'absurd'.

De brug moet gerenoveerd worden, omdat klemmen en rijplaten los dreigen te komen. Dat is gevaarlijk voor zowel het autoverkeer als de scheepvaart, maar de nodige renovatie kan pas in 2023 plaatsvinden. Op dit moment is de maximumsnelheid op de brug nog 100 kilometer per uur. Rijkswaterstaat verwacht dat de snelheidsverlaging, en het besluit om het verkeer nog maar over één rijstrook te laten rijden, leidt tot fors meer files op de A29 en de alternatieve route, de A16.

Volgens de gemeenten zullen de effecten van de maatregelen op de brug niet alleen in de Hoeksche Waard en op Flakkee te merken zijn. "Ook West-Brabant en Zeeland ondervinden de gevolgen. Daarnaast zullen deze maatregelen bovendien zorgen voor een enorme verkeersdrukte op de A16 bij Dordrecht, de N57 en een terugslag van het verkeer op de ruit rond Rotterdam", zeggen ze in een gezamenlijk persbericht.

De twee gemeenten willen graag samen kijken naar andere mogelijkheden, die minder en minder langdurige hinder voor het wegverkeer opleveren. "De bereikbaarheid van en naar de eilandgemeenten en de verbindingen met omliggende gebieden staan hoog in het vaandel."

Rijkswaterstaat wil dat de brug tijdens de werkzaamheden een paar keer per week ook open kan voor scheepvaartverkeer. De gemeentebesturen vragen zich af of dit standpunt overeind kan blijven, als dat leidt tot zoveel economische schade en langdurige problemen voor het wegverkeer. "Er kan ook gekeken worden naar trajectcontrole op de brug of het openstellen van een rijbaan voor openbaar vervoer en hulpdiensten", suggereren ze.

Hinder kost transportsector miljoenen

De langdurige sluiting van de rijstroken op de Haringvlietbrug kost de transportsector miljoenen, zegt Elisabeth Post van Transport en Logistiek Nederland (TLN). In de ochtend- en avondspits rijden dagelijks ongeveer vijfduizend vrachtwagens over de A29 en A16. Met een half uur vertraging loopt de economische schade voor de transportsector op tot minstens 53 miljoen euro, rekende TLN uit. Die rekening komt te liggen bij de transporteurs zelf en dat noemt TLN onaanvaardbaar.

“Het is absurd dat dit zo lang moet duren en dat transporteurs minimaal twee jaar lang consequent in de file moeten staan", zegt Post. “De A29 en A16 zijn cruciale verbindingswegen tussen de Haven van Rotterdam en Zeeland, Noordwest-Brabant en België. Bovendien weet Rijkswaterstaat al sinds 2017 dat de brug in slechte staat is. Naast de economische schade leiden dit soort afsluitingen tot meer files op andere trajecten en onbetrouwbare reistijden voor vervoerders. Terwijl zij er juist op moeten kunnen vertrouwen dat het wegennet maximaal beschikbaar is.”