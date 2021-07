De haven van Rotterdam hoor je vanaf nu ook op Spotify

Het idee kwam voort uit een gesprek met het Havenbedrijf Rotterdam. "Toen was het voor mij vrij snel duidelijk dat het moest gaan om een mooi en positief verhaal, waarin de levendigheid en de menselijke kracht worden belicht", vertelt Heuvelman. Daar is uiteindelijk het nummer Haven Of Life uit voortgekomen.

De tekst gaat verder onder de YouTube-video:

Er zijn twee versies van de 'haventune'. Bij één versie hoor je het Rotterdams Philharmonisch Orkest alleen maar spelen. Bij de andere versie klinken havengeluiden, bijvoorbeeld van meeuwen, wind en water. "Maar de geluiden zijn niet in de Rotterdamse haven opgenomen", geeft Heuvelman eerlijk toe.

Ringtone

Vooral de ruimte waarin de Rotterdamse haven ligt, heeft Heuvelman geïnspireerd om het nummer Haven Of Life te maken. "We wilden het ruimtelijk en licht houden, niet een nummer met 'spierballen'."

Het nummer is inmiddels te horen op Spotify. Heuvelman vertelt dat de haventune ook in de Portcast, een podcast over de haven, gebruikt zal worden. Verder is er van dit lied ook een ringtone gemaakt. Heuvelman heeft ook nog een advies: "Ga aan de Maas staan en kijk naar de haven. Luister naar de muziek en laat het je allemaal gebeuren."