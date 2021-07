Man in gezicht gestoken bij ruzie in Spaanse Polder

De politie in de Graafstroomstraat na de steekpartij | Foto: MediaTV

Een man is donderdagavond gewond geraakt aan zijn gezicht bij een steekpartij in Rotterdam-Spaanse Polder. Twee mannen kregen op de Graafstroomstraat ruzie, die ontaardde in een vechtpartij. Vervolgens werd een van hen met een scherp voorwerp gestoken door de ander.