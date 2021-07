Pleziervaart baalt van kapotte Haringvlietbrug: omvaren of een week wachten

Zo ook voor Dirk Griffioen die zelf graag zeilt met 'zijn' Iona. Vernoemd naar een Schots eiland, waar zijn vrouw is geboren. Hij is naast zeiler ook havenmeester van jachthaven de Hitsert in Zuid-Beijerland, vlak naast de Haringvlietbrug. "Voor mij zelf betekent het dus dat als ik naar Zeeland wil ik dik om moet varen via de Noordzee. Of ik moet via het Spui, de Oude Maas en de Dordtsche Kil. Dan ben ik ruim een dag langer bezig. Dat is heel vervelend", verzucht hij.

Op dat moment komt er een zeilboot zijn haven binnen varen met twee mensen aan boord. Ze gooien een touw naar de kant in de richting van Dirk. Die bindt het touw vakkundig vast zodat de boot langs de kade komt te liggen. De vrouw die van boord stapt is ietwat teleurgesteld. "Wij waren niet van plan om hier aan te leggen. Wij wilden onder de brug door, maar die opent maar één keer per week dus dat is een beetje jammer", stelt ze ontevreden vast.

Havenmeester Dirk Griffioen helpt zeilers met het aanleggen van hun boot in jachthaven de Hitsert in Zuid-Beijerland | Foto: Rijnmond

Even verderop bij Hellevoetsluis broeit het volgens havenmeester Kees Broere ook onder de ligplaatshouders van jachthaven Marina Cape Helius. "De sfeer onder onze vaste ligplaatshouders en die aan de andere kant van de brug is gespannen, de mensen beginnen ontevreden te worden", stelt Kees. Enkele honderden plezierjachten liggen in zijn haven. Vanuit het havenkantoor kijkt hij uit op een zee aan masten. Hoge masten. Want veel ervan komen ruim boven die 13 meter uit. Zijn passantensteiger ligt nagenoeg leeg. "Per opening van de brug komen er misschien drie bootjes deze kant uit. Dat omvaren doen ze dus niet", besluit Kees. Hij loopt dus ook keiharde knaken mis.

Ruurd van der Wel (links), regiomanager bij HISWA-RECRON, loopt samen met havenmeester Kees Broere (rechts) over de kade door Marina Cape Helius in Hellevoetsluis | Foto: Rijnmond



Samen met Ruurd van der Wel loopt Kees over de steigers tussen de jachten in de haven door. Ruurd is van de ondernemersorganisatie HISWA-RECRON, die de belangen behartigt van bedrijven in de watersport en recreatie. Zij snappen niets van het huidige beleid. "Als je van zo'n 74 openingen van de brug per week gaat naar één keer per week, dan doet dat veel met de bedrijven in de regio", stelt Ruurd. "We hebben een inventarisatie gedaan over de afgelopen zes weken en dan kom je toch op een bedrag van enkele tonnen dat is misgelopen. Maar je kan je voorstellen dat in de maanden juli en augustus het geld echt verdiend moet worden. Als je dan over een langere periode die brug maar één keer per week opent, waar Rijkswaterstaat nu over spreekt, dan heb je het gewoon over enkele miljoenen", besluit Ruurd.