Onderzoek wijst uit: geen grootschalige fraude met gehandicaptenparkeerplaatsen in Rotterdam

Er wordt in Rotterdam niet op grote schaal gefraudeerd met gehandicaptenparkeerplaatsen. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente, waarbij een groot aantal verleende vergunningen onder de loep is genomen. Van de 647 onderzochte parkeerplaatsen was in 96 procent van de gevallen rechtmatig een vergunning afgegeven of liep de aanvraag hiervan nog.

De Rotterdamse mobiliteitswethouder Judith Bokhove liet uitzoeken hoe in sommige straten een wildgroei aan invalidenparkeerplaatsen op kenteken is ontstaan. De kwestie werd eerder aangekaart door de VVD en Leefbaar Rotterdam. Onder meer in de Buitenhofstraat in Rotterdam-West en op de Hillevliet op Zuid is een explosie van parkeerplekken voor minder mobiele bewoners, waardoor anderen steeds lastiger een parkeerplek kunnen vinden. Om uit te vinden of het hier om pure pech of toch om fraude met vergunningen gaat, werd een onderzoek ingesteld.

Bij het bekijken van ruim zeshonderd vergunningen bleek in de meeste gevallen dus niets mis. Maar bij zo'n 23 parkeerplaatsen die al langere tijd geleden zijn aangevraagd, bleek dat aanvragers geen gebruik meer maakten van deze plek door bijvoorbeeld overlijden of een verhuizing.

Daarnaast was niet altijd het nieuwe kenteken doorgegeven als er een andere auto was aangeschaft. Volgens de gemeente konden deze fouten ontstaan door het ontbreken van een goede basisregistratie of sturing. Die fouten worden nu aangepast of de parkeerplaatsen worden verwijderd.

Parkeerplekken voor mindervaliden in de breedte gestegen

In Rotterdam is zo'n 1,2 procent van de totale parkeercapaciteit een parkeerplaats voor gehandicapten. De wethouder erkent dat dit in sommige straten veel hoger ligt, bijvoorbeeld op plekken waar veel ouderen wonen. De afgelopen vier jaar is het aantal parkeerproducten voor gehandicapten in de stad gestegen, maar volgens de wethouder is er geen sterke relatie aangetoond tussen deze stijging en de invoering van betaald parkeren in delen van de stad. In de wijk Feijenoord, waar sinds 1 juli 2020 betaald parkeren geldt, is wel een stijging zichtbaar rondom dat moment. Op het Noordereiland, sinds 1 januari 2020 betaald parkeren, echter niet.

Andere oorzaken van het stijgende aantal vergunning kunnen bijvoorbeeld zijn dat mensen tot op hogere leeftijd zelfstandig blijven wonen, de parkeerdruk over het algemeen is toegenomen en dat mensen wellicht naar de mogelijkheden en voorwaarden van een speciale parkeerplaats gaan informeren als ze zien dat zo'n plek in de straat wordt aangelegd.

De wethouder heeft gekeken welke aanscherpingen mogelijk zijn voor het verkrijgen van een invalidenparkeerplaats op kenteken. "Het verhogen van de drempel kan nadelig zijn voor gehandicapten die gebruik maken van een eigen auto", zegt ze. Regels rondom de toewijzing moeten volgens haar dan ook pas worden opgesteld als eerst overleg is geweest met de Vereniging van Gehandicaptenorganisaties Rotterdam (VGR). Om onrechtmatige gehandicaptenparkeerplaatsen te voorkomen of sneller op te sporen, wordt in ieder geval de basisregistratie van deze parkeerplaatsen op orde gebracht en geoptimaliseerd. Ook wordt gekeken of een koppeling mogelijk is binnen bepaalde systemen, zodat een overlijden of verhuizing automatisch beter zichtbaar wordt.

Het onder de loep nemen van de gehandicaptenparkeerplekken gaat nog verder. De wethouder gaat de uitkomsten verder bespreken met de gemeenteraad.