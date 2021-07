Rotterdam koopt oude jeugdgevangenis aan de Kralingse Plas

De voormalige jeugdgevangenis aan de Kralingse Plaslaan 108 is door het Rijksvastgoedbedrijf verkocht aan de gemeente Rotterdam. Het pand behoudt zijn maatschappelijke functie en wordt in plaats van een gevangenis voor jonge jongens een opvang voor dak- en thuisloze jongeren.

Het pand stond al een aantal jaar leeg. De gemeente Rotterdam wilde hier eerst woningen in laten bouwen, maar dat plan ging uiteindelijk niet door. Het gebouw is ooit geschonken door de heer Burger, een Rotterdamse weldoener. Een van de voorwaarden was dat het pand een maatschappelijke functie zou houden. Bewoners rondom het pand zorgden in april 2020 met hun protest ervoor dat er geen woningen in het gebouw zouden komen.

De oude gevangenis ligt tegenover de Kralingse Plas. In het verleden deed het pand ook dienst als opvanghuis voor vrouwen.

In januari 2020 maakte verslaggever Jacco van Giessen een reportage over De Hartelborgt, die toentertijd in de verkoop stond. De tekst gaat verder onder de video:

Met de opvang voor dak- en thuisloze jongeren blijft de maatschappelijke functie van het gebouw, zoals heer Burger het had gewild, inderdaad behouden. Het pand gaat eerst nog gerenoveerd worden, voordat de deuren voor jongeren tussen de 18 en 27 jaar worden geopend. Die verbouwing zal volgens de gemeente enkele jaren duren. De gemeente wil het pand in die periode een 'tijdelijke maatschappelijke invulling' geven. De totale kosten voor de aankoop en verbouwing bedragen 7,7 miljoen euro.

Welke zorgaanbieder het pand zal betrekken, is nog onduidelijk. Deze wordt door de gemeente op een later moment geselecteerd. Het is ook nog niet bekend hoeveel dak- en thuisloze jongeren in de oude gevangenis zullen worden opgevangen.