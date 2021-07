Overvallers gaan met een onbekende buit er vandoor bij woning

De plek van de woningoverval in de Jan Vermeerstraat in Schiedam | Foto: MediaTV - Marco van der Caaij

Twee mannen hebben donderdagavond een woning in de Jan Vermeerstraat in Schiedam overvallen. Daarbij is een man licht gewond geraakt, maar hij hoefde niet naar het ziekenhuis. De overvallers bedreigden de bewoner met een vuurwapen.

De woningoverval vond rond 21:45 uur plaats. Hoe de overvallers in de woning zijn gekomen, is nog onbekend. Wat de overvallers buit hebben gemaakt, is onduidelijk. De politie onderzoekt wat er precies is meegenomen. Of er nog meer personen in het huis aanwezig waren tijdens de overval, weet de politie nog niet.

De politiehelikopter heeft boven de wijk nog geprobeerd om te overvallers te vinden, maar dat is uiteindelijk niet gelukt.